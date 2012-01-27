'Akman neden hâlâ ‘RTÜK çatısı’ altında?'



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



Deniz Feneri soruşturması kapsamında tutuklandıktan 3 ay sonra serbest bırakılan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman TBMM gündemine taşındı. Kanal 7’de kendisine bir ofis açtığına ilişkin bilgilere dikkat çeken CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, “Yasanın açık hükmüne rağmen; Zahid Akman’ın RTÜK’ün denetlediği bir kurumda yönetim kurulu üyesi olması ve çalışması yasanın açık ihlali değil midir?”.





‘Yasaya aykırı’



Dibek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Akman’ın Kanal 7’de Yönetim Kurulu üyesi olduğunun ifade edildiğine dikkat çekti. 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanunu’nun ilgili maddesinin Akman’ın bu görevi yapmasına izin vermediğine dikkat çeken Dibek, “ Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar” hükmünü içermektedir”.



2531 Sayılı Kanun’un Akman’la ilişkilendirilen maddesi şöyle: Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.



2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanun'un 4. Maddesi ise “Bu Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar”.



Dibek’in Arınç’a yöneltiği sorular şöyle:



-Yasanın açık hükmüne rağmen; Zahid Akman’ın RTÜK’ün denetlediği bir kurumda yönetim kurulu üyesi olması ve çalışması yasanın açık ihlali değil midir?



-Konu ile ilgili olarak RTÜK nezdinde bir girişimde bulunacak mısınız?



-İlgili yasanın ceza maddesi göz önüne alındığında Zahid Akman için suç duyurusunda bulunacak mısınız?







