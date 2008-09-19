Akman koltuğu bırakmıyor

Akman bir şirkette ortak çıktı

Alman mahkemesinin kararıyla adı Deniz Feneri skandalına karışan RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında kurulda oylama yapıldı.CHP'li üyelerin teklifiyle RTÜK gündemine alınan "Başkan istifa etsin" oylaması sonuçlandı. RTÜK toplantısının ardından CHP'li üyelerin yaptığı açıklamaya göre, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın istifa etmesi isteği 3'e karşı 5 oyla reddedildi.Toplantının başında CHP'nin teklifinin gündem dışı bir konu olduğu belirtilmesi üzerine devreye giren Başkan Akman, "Lütfen gündeme alın" ricasında bulundu. Ayrıca Zahid Akman'ın üyeler arasında yapılan oylama ve müzakerelere katılmadığı da bildirildi.RTÜK Başkanvekili Abdulvahap Darendeli, Akman'ın istifasına ilişkin talebin ''bazı şirketlerdeki ortaklığının yeniden üyeliğe seçildiği tarihten önceki dönemi kapsadığı'' için reddedildiğin söyledi.RTÜK'ün CHP'li üyesi Mehmet Dadak, kurul kararlarının ''yargı denetimine tabi olduğunu'' ifade ederek, ''Tabii ki yargı yoluna başvuracağız'' dedi.