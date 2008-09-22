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Politika

Akman: 'İstifaya gerek yok'

RTÜK Başkanı Akman, binadan kira almanın ticari faaliyet olmadığını belirterek, "İstifa edecek durum yok" diye konuştu.

22 Eylül 2008 03:00


Adı Deniz Feneri davasında geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman, hakkındaki iddialar ve istifa çağrılarıyla ilgili olarak, "İstifa edecek bir durum yok. İstifamı gerektirecek bir durum olursa ben de izzetli her bürokrat gibi istifamı verirdim. Sonunan kadar direneceğim " dedi.

Zahid Akman, NTV televizyonunda, hakkındaki iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Akman'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

Ticari faaliyetim yok

Ticari faaliyetlerimi sonlandırdığım yönünde beyanlarım var. RTÜK Başkanı söz konusu olduğunda, bir kısmını hemen devrettim, bir kısmında yeni ortaklar bulmaya çalıştım. 2005 yılında seçildikten sonra herhangi bir ticari faaliyette imzamı görsünler yine gereğini yaparım.

"Şu anda iki ortaklığım var... Bunlar da gayrımenkul yatırım şirketleridir... Bunun dışındaki bütün ticari faaliyetlerden çekildim. Benim ticaret yaptığımı iddia eden o yalancılar bunun belgesini ortaya koysunlar gereğini yaparım. Yalan söylediğimi iddia edenler ispatlasınlar"

"Armada'da hisse payının iddiaların aksine yalnızca yüzde 1 civarında. İddia sahipleriyle yargı önünde hesaplaşacağız. Elimde 11 tekzip kararı var. Her haysiyetli insan gibi bu iddiaların cevaplarını vermeye ve eni suçlayacak belgesi olanlarla hesaplaşmaya hazırım.

Deniz Feneri davasında kendisiyle ilgili bir iddia olmadığını savunan Akman, "Ergenekon iddianamesinde Baykal'ın da adı 40 kere geçiyor... Benim Almanya'ya alınmadığımı söylüyorlar. Böyle birşey söz konusu olabilir mi? Tekziplerimi yayınlamıyorlar, böyle medya etiği olur mu?

Çocuklarımı düşünmek zorundayım

Binadan kira alıyor olmak ticari bir faaliyet midir? Gayrımenkullerim geleceğimin garantisi... Ben 5 çocuk babasıyım. Onların geleceğini düşünmek zorundayım. Ticari faaliyette bulunduğuma dair bana bir banka dekontu getirilsin, tamam diyeceğim. Almanya'da ev sahibi olmak için kooperatife üye oldum. Kooperatifin başkanı Abdullah Özel... Almanya'ya giremediğimi söylüyorlar. Almanya'ya gidip fotoğraf çektireceğim ve tüm olayları inceleyeceğim.4 yıllık icraatlarıma ilişkin hiçbir hata söylenmedi. 4 yılda herhangi bir televizyonu ayırdım mı?

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