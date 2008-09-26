Akman ikna için evlere bile gitmiş

Almanya'da binden fazla üyeden para topladıktan sonra iflasını isteyen konut kooperatifine üye kaydetmek için RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın bazı Türkleri evinde ziyaret edip iknaya çalıştığı açıklandı.

Almanya’da Akman’ın yöneticisi olduğu OFWG e.G. (Offenbacher und Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft) isimli kooperatif, konut yapma vaadiyle binden fazla üyeden para toplamış, ancak daha sonra kooperatifin iflas ettiği açıklanmıştı.

Heilbronn’da yaşayan Hasan Kılıç, bu kooperatife 2002 yılında üye olduğunu ve toplam 8 bin 300 euro ödediğini, ancak Alman maliyesinin kendisinden 20 bin 404 euro geri ödemesini isteğini kaydetti. Yaşadıklarını, Milliyet’e anlatan 3 çocuk babası Hasan Kılıç, o zaman Milli Görüş üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi:



Dininizi daha rahat yaşayacaksınız



"Heilbronn’a geldiğimden itibaren Milli Görüş’ün camisine giderim. Fatih Cami, Milli Görüş’ün Almanya’daki en büyük camisiydi. Bu camiye Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Milli Görüş kökenli politikacı geliyordu.

2002 yılında cemaatten Hacı Osman Veziroğlu, camide Milli Görüş’ten insanların kurduğu kooperatife üç ay önce üye olduğunu, benim de üye olarak ev sahibi olabileceğimi söyledi. Bunun üzerine kooperatifin yöneticisi Abdullah Özer evime gelip bilgi verdi. Ben düşünmek için zaman isteyince Özer, öğleden sonra kooperatifin Türkiye’den gelen yöneticisi ile ziyaretime geleceğini söyledi. Öğleden sonra kardeşi Resul Özer ve Zahid Akman’la birlikte evime geldiler.

Türkiye’de parti ve televizyon kuracaklarını, taraftarlarının dinlerini daha rahat yaşayacaklarını, bunun için onlara destek olmamı istediler. 1.200 euro kayıt ücreti ve ayda 87 euro taksitle ev sahibi yapacaklarını söylediler. İkna oldum ve 2002 yılında kayıt yaptırdım."



‘Erdoğan’la resimleri vardı’



Üye aidatlarını 2007 yılının ocak ayına kadar düzenli olarak ödediğini, ancak gazetelerde kooperatifin iflas ettiği haberleri okuyunca Abdullah Özer’i cep telefonundan aradığını söyleyen Kılıç, yanıt alamadığını, bunun üzerine kooperatifin Frankfurt’taki bürosuna gittiğini anlattı.

Kılıç, şöyle devam etti:

"Saatlerce beklettikten sonra içeri girebildik. Girdiğimde Zahid Akman, Abdullah Özer ve iki mağdur üye gördüm. Haberleri sorduğumuzda Zahid Akman, 'Bunlar fasa fiso. İnanmayın, aylıklarınızı ödemeyi ihmal etmeyin' dedi. Büronun duvarlarında kooperatifin tüm yöneticilerinin Tayyip Erdoğan ile resimlerini görünce inandım ve eve döndüm."



‘İHAM'a gideceğim’



Aradan bir kaç gün geçtikten sonra büroyu tekrar aradığını belirten Kılıç, cevap alamayınca avukat tutup, kooperatiften parasını geri istediğini ifade etti. Başvuru sonunda Heilbronn Vergi Dairesi’nin kendisine 20 bin 404 euro 50 cent borçlu çıkardığını söyleyen Kılıç, "Kooperatif yöneticileri haberim olmadan, devletin ödediği teşvik primini de almışlar. Benim gibi 1300 kişiden de 3.5 milyon euro toplamışlar. Avukatım davayı sürdürüyor. Sonuna kadar mücadele edeceğim.

Zahid Akman ve arkadaşlarının yakalanması ve cezalandırılması için İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne (İHAM) kadar gideceğim. Çocuklarımın rızkını çalanların cezalandırılmasını istiyorum. Türkiye’de elini, kolunu sallayarak gezen bu kişilerin yakalanması için Türk adaletine güveniyoruz, destek bekliyoruz” dedi.







