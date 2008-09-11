Akman hakkındaki iddiayı kabul etti

Akman hakkında başka bir iddia

Sonları Yüce Divan

RTÜK Başkanı Zahid Akman, 2005 yılında RTÜK üyesi seçildiğinde Almanya’daki Deniz Feneri derneği ile bağlantılı yayın şirketi OFWG e.G. yönetiminde bulunduğu yolunda Almanya’daki dava iddianamesindeki bilgiyi doğruladı. Ancak Akman bu konunun 2005-2007 dönemindeki üyelik ve başkanlığı döneminde kaldığını, 2007 Temmuz’unda yeniden seçilmesi sırasında artık hiçbir şirketle ilişkisinin bulunmadığını, dolayısıyla RTÜK yasasının 9’uncu maddesi ne göre görevinden çekilmiş sayılmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.RTÜK yasasının 9’uncu maddesi, resmi ya da özel bir başka yayın kuruluşunda görev aldığı anlaşılan üyelerin görevlerinden çekilmiş sayılacaklarını söylüyor. Akman’ın Radikal gazetesinde yayımlanan açıklamaları şöyle oldu:“Benim RTÜK üyeliğim 2005’te başladı, başkan seçildim ve bu görevim 2007’de çekilen kura sonucu düştü. İddialar bu döneme ait. O eskide kaldı. Sonra 13 temmuz 2007’de yeniden seçildim ve bu dönem artık bir şirketle ilişkim kalmamış. Zaten iddialar da bu döneme ait değil. İlk seçildiğim dönem üyeliğim aniden gelmişti. Bazı şirketlerle bağlantım vardı. Görevlerimden ayrıldım, ama bu kenarda kalmış, demek ki unutulmuş. Ama o dönem iddialar gündeme gelseydi, yine de yargıya giderdim. Çünkü o dönem de hiç bir ticari faaliyet olmamış, hiç bir yerde imzam yok.”CHP kontenjanından atanan RTÜK üyelerinin başvurusu üzerine Akman’ın durumunun ele alınacağı önceki günkü üst kurul toplantısına AKP’li Başkanvekili Abdulvahap Darendeli ile üyeler Paşa Yaşar ve Davut Dursun mazeret bildirirerek katılmamaştı. Mazaretçi üyeler önceki gün, CHP kontenjanından seçilen Şaban Sevinç’le gayri resmi toplantıda bir araya geldi.Toplantıda Akman’ın 13 Temmuz 2005’te RTÜK üyesi seçildiğinde yayıncılıkla uğraşan dört ayrı şirkette yöneticilik yaptığına ilişkin belgeler ele alındı. AKP kontejanından seçilen üyeler bu toplantıda, Akman ile ilgili gelişmelerin “vakıa” olduğunu ve seçildiği dönemde 4 ayrı şirkette belirli sürelerde genel müdürlük yapmasının RTÜK Yasası’na aykırı olduğunu kabul etti.CHP’li üye Şaban Sevinç AKP’lilere “Aykırılığı tespit etmenize karşın bunun gereğini yerine getirmezseniz, yargı yerine getirir” uyarısında bulundu.