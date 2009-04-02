Akman hakaretten tazminat kazandı

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anayurt gazetesi ve yazıları kaleme alan Hüseyin Memiş'in, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman'a 4 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.



Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Akman'ın avukatı Ali Özkaya ile Anayurt gazetesi ve Memiş'in avukatı Turgay Turgut katıldı.



Yargıç Metin Tözün, mahkemece daha önce verilen kararın, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından bozulduğunu anımsattı. Avukat Özkaya, bozmaya uyulmasını, avukat Turgut ise mahkemenin eski kararında direnilmesini talep etti.



Yargıç Tözün, ara kararında, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını kararlaştırdı. Daha önceki iddialarını tekrarlayan avukat Özkaya, davanın kabul edilmesini istedi. Özkaya, "Çünkü hakaret teşkil eden sözler, müvekkilim Akman'ın kişilik haklarını ağır şekilde zedeleyecek mahiyettedir" dedi. Avukat Turgut da dava konusu köşe yazılarında "Kurtlar Vadisi" dizisinin yayından kaldırılması ile ilgili RTÜK Başkanı Akman'ın, örtülü bir şekilde eleştirildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.



Yargıç Tözün, davanın kısmen kabul edildiğini belirterek, Anayurt gazetesi ve Memiş'i, Akman'a, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 4 bin TL manevi tazminat ödemeye hükmetti.



Karar temyiz edilirse dosya yeniden Yargıtay'a gidecek. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce davayı reddetmişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise mahkemenin ilk kararını bozmuştu.

