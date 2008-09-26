Akman, görüldüğü yerde tutuklanacak

Canlı yayında tapu hilesi

İkna için evlere bile gitmiş



Polis Akman'ın evini basmış



CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ali Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 'Deniz Feneri davasına' ilişkin açıklamalarda bulundu.Davayı Kılıçdaroğlu ile birlikte Almanya'da yakından takip eden Ali Kılıç, "Dün genel başkanımız TBMM Başkanı Toptan'ı ziyaretinde 'Almanya'dan RTÜK Başkanı ile ilgili tutuklama kararı çıkarsa bunu nasıl açıklarsınız?' diye soru sormuştu. Bugün de bu sorunun yanıtını CHP olarak biz vereceğiz" dedi.Kılıç, şunları söyledi: "Baykal, Frankurt Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi NTV'nin bir canlı yayında Türk kamuoyunun bilgisine sunmuştu. Biz duruşmaları Almanya'da baştan sona izledik. Her aşamasına tanık olduk. Bilgileri derledik. Almanya'ya duruşmaları izlemek için her gittiğimizde RTÜK Başkanı'nı da konuğumuz olarak davet ettik. Ne var ki, Akman tüm iddiaların asılsız olduğunu öne sürürek Almanya'ya gelmekten kaçtı.Örneğin Deniz Feneri davası ile ilgili Türkiye'den siyasi baskı yok denildi ama Alman Büyükelçi'nin kriptolarına bunlar eklendi. Başbakan' ve Adalet Bakanı'nın bizzat konu ile yakından ilgilendiğini gördük. Başbakan tanımıyorum dedi ama fotoğrafları çıktı. Başbakan 4 tane tutuklu kişiyi sordu. Biz 3 kişi biliyorduk. Acaba 4. kişi Akman mıydı?Akman'ın 2005 yılına kadar Almanya'da oturma izni ve vizesi vardı. Yabancılar Şubesi'nin 'Zahid Akman'ı gördüğünüz yerde tutuklayın' talimatı var. Akman'ın Almanya'da görülmesi halinde tutuklanması talep edilmiştir. Soruyorum Akman bütün bu belgelere ne diyecek?Bu yazıdan sonra şöyle bir yazı var. 2007 tarihinde Frankurt Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama nedeniyle Akman'ın evinin aranması talep ediliyor. Akman'ın 'Almanya'ya gidebiliyorum' sözü doğru değildir. Aksini ispat etsin görelim. Biz fakirin fukarının hakkı teslim edilsin, Türk halkını kandıranlar hesap versin istiyoruz. Akman'ın yapması gereken bu çalışmalara katkı sunmaktır. Akman'a bir de sadece gazetecilik yapmak şartı ile oturma izni veriliyor. Ama Akman'ın birçok şirkette yer aldığı görülüyor."