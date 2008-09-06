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Politika

Akman: Almanya'ya girişimde yasak yok

RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın avukatı Ali Yıldız, müvekkilinin Almanya’ya girişine ilişkin, 'En küçük bir yasal engelin' bulunmadığını savundu

06 Eylül 2008 03:00

RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın avukatı Ali Yıldız, müvekkilinin Almanya’ya girişine ilişkin, "En küçük bir yasal engelin" bulunmadığını savundu.

Yıldız, dün yaptığı yazılı açıklamada, ellerinde, 5 Eylül 2008 tarihli Main-Taunus-Kreis Kaymakamlığı Yabancılar Dairesi’nin düzenlediği bir belge olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu yazı incelendiğinde görüleceği üzere müvekkilim hakkında Alman makamlarınca verilmiş bir yasak ya da tedbir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu iddialara ilişkin olarak tüm haberler kamuoyunun önünde şeffaf bir biçimde tekzip edilmiş, mahkeme kararlarıyla bu iddiaların gerçeğe aykırı olduğu tespit ve tescil edilmiştir. Gerçeğe aykırı bu iddia ve beyanlar, aynı zamanda TCK’nın 267. maddesi vesair hükümleri gereği suç oluşturmaktadır. Belgede, ’Almanya İkamet Yasası’nın 11. maddesi gereği sadece yurt dışı edilmeleri ve yurt içine giriş reddi gibi durumlarda verilen yurt içine giriş yasağı söz konusu değildir ve bu yönde de herhangi bir talimat mevzu bahis değildir’ denilmektedir."

RTÜK Başkanı Zahid Akman da Main-Taunus-Kreis Kaymakamlığı Yabancılar Dairesi’nin düzenlediği belgeyi göstererek şunları söyledi: "Bu iftiraların hesabını sormak için yargı önünde gerekli girişimlerde bulunacağız."

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