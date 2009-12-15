AKM yerine iş merkezi

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Yerine ticaret merkezi yapılmak isteniyor

Haber: MİHA - Eray Aksoy



Basın metnini Nazım Hikmet Kültür Merkezi yöneticilerinden Orhan Aydın’ın okuduğu toplantıda, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhcu, “AKM konusu 6-7 yıldır gündemde, önce yıkılması söz konusuydu, sonra restorasyon yapılacağı söylenerek iki yıla yakın bir süredir kültüre, sanata ve İstanbullulara kapalı tutulmaktadır” diyerek AKM’nin hizmete açılmasını istedi.Son olarak 11 Ekim 2009 tarihinde AKM’ye yönelik proje ve uygulama süreci ile ilgili mutabakata varıldığını belirten Muhcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Ama neredeyse iki aydır ses soluk yok. Sendikanın açtığı dava neden gösterilerek itirazımız yargı tarafından reddedildi. 2010 İstanbul Kültür Başkenti çalışmalarının başarılı olması için AKM’nin bir an önce sanata açılması gerekiyor. Avrupa’ya baktığımızda, kültür başkenti seçilen kentlerde kültür merkezleri açılıp, genişletilir. Bizde ise kapatılıyor ve daraltılıp kötüleştiriliyor. Halen inşaat ve alt yapı çalışmaları yapılıyor. Ama bu çalışmalarla ilgili süreç şeffaf değil, topluma kapalıdır. Kamu kurumları da süreç dışıdır. Kültür Bakanlığı ve 2010 Ajansının görevi AKM’yi açmak olmalıdır.”Çağrılarına cevap almadıkları takdirde yeni bir süreç başlatacaklarını belirten Eyüp Muhcu, “Kültür Bakanlığının ve 2010 Ajansının sesimizi duyacağını umuyoruz. Şu ana kadar duymadılar. Duymamaya devam ederlerse, 15 Ocak 2010 tarihinde AKM önünde kitlesel bir basın açıklaması yaparak işe koyulacağız,” diye konuştu.Orhan Aydın ise, “Opera, bale, senfoni, tiyatro sahipsiz kalmıştır. Sanata, devletin ve hükümetin yumruğu inmiştir. Bilerek ve isteyerek yapılmıştır. Bu sorun ancak İstanbul halkına duyurulduğunda giderilebilir. Salonun yıkılması niyeti var. Sanatçılar, sanatseverler yıkılmasına ses çıkarmalı ve sahiplenmeli,” şeklinde konuştu.Kültür Sanat-Sen İstanbul Şube Genel Sekreteri Tarık Çakar da, “Bakanlığın itirazını geri çekmesini ve davanın düşürülerek bir an evvel AKM’nin açılması için çalışacağız” dedi. Akar konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bakanlık AKM’yi yıkarak yerine kongre ve ticari işlevlerden oluşan başka bir kütle yapmak istiyor. Bu nedenle de sendikaya baskı yapıp, bilirkişileri eleştiriyor. Kültür Bakanlığı ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın AKM ‘yi, 1.grup tescilli modern kültür yapısı özellikleriyle birlikte bir bütün olarak koruyarak restore etmesini ve AB çerçevesinde bu mekanı 2010’a kazandırmasını istiyoruz.”