-AKM TÖREN ALANINDA RESMİ GEÇİT DÜZENLENDİ ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) tören alanında resmi geçit töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şeref tribünündeki yerini alması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek ile Bülent Arınç, Devlet Bakanı Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel ve diğer yetkililer katıldı. Töreni, ayrıca yabancı misyon şefleri, subay ve astsubaylar ile çok sayıda vatandaş izledi. -GENÇ SUBAYLARIN KONUŞMASI- Törende, Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak bugün TSK saflarında göreve başlayan Teğmen Mehmet Utku Davulcu ile Teğmen Sena Yağcız, ''en genç subaylar'' adına konuşma yaptılar. Davulcu ve Yağcız yaptıkları konuşmada, genç subaylar olarak Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokratik değerlere yürekten bağlı olduklarını ifade etti. Türk ulusunun yarınlara güvenle bakabilmesi için her koşul ve ortamda gereğini yapacaklarından şüphe duyulmaması gerektiğini vurgulayan subaylar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü teşebbüsün Türk ordusu'nun azim ve iradesi karşısında hüsrana uğrayacağını kaydetti. -KOMUTANIN KONUŞMASI- Tören Kıta Komutanı olan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Yaşar Bal da konuşmasına, ''bugün Yüce Türk Ulusu ve O'nun bağrından çıkan kahraman Türk Ordusu'nun ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde el ele, omuz omuza vererek yaptığı Ulusal Kurtuluş mücadelesinden, destansı bir zaferle çıkışının 88. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını'' dile getirerek başladı. Bu zaferin, Türk vatanını istila ve Türk'ü esir etmek hayalini gerçekleştirmeye çalışan emperyalist güçlere karşı 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' parolasıyla yola çıkan, çağa damgasını vurmuş büyük devlet adamı Mustafa Kemal'in ve O'na yürekten bağlı Türk Ulusunun inanç ve azminin zaferi olduğunu vurgulayan Bal, şunları kaydetti: ''Bu zafer, Yüce Türk Ulusunun vatanın işgali karşısında yurdun her köşesinden ordusuna katılan kahraman evlatlarıyla, sımsıkı kenetlenerek hürriyet ve istiklal uğurunda, Türk birlik ve beraberliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin neleri yapmaya muktedir olduğunu gösterdiği eşsiz bir zaferdir. 30 Ağustos Zaferi, yalnız askeri bir başarı değil, imparatorluktan ulus devlete, saltanattan ulusal egemenliğe, ümmet anlayışından Atatürk milliyetçiliğine, teba olmaktan vatandaş olmaya geçişin sembolü olan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna başlangıç noktası olmuştur. Ulu Önder Atatürk, yokluklar içinde kazandığı bu zafer sonucunda siyasi, sosyal ve hukuk alanında koyduğu ilkeler ve yaptığı devrimler ile yoksulluklar içerisindeki Türk Ulusunun çağdaş medeniyetler seviyesinin oluşmasını sağlayacak aydınlık yolu açmıştır. Mazisi şan ve şerefle dolu kahraman Türk Ordusu, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkesinin bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğini yok etmeye yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırma konusunda azim ve kararlılığı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için nice 30 Ağustoslar güç ve kudrettedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu gücünü tarihinden gelen asaletinden, Atatürkçü düşünce sistemiyle yoğrulmuş engin Türk milletinin güveninden, çağın gerektirdiği modern silah ve bilgi sistemiyle donatılmış mükemmel eğitimli muharip gücüyle, sahip olduğu üstün cesareti ve sarsılmaz disiplininden almaktadır.'' Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti temel niteliklerine yürekten bağlı olduğunu belirten Bal, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, disiplinde mutlak itaati esas alan, davranışta çağdaş yaşamı benimseyen, eğitimde bilim ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan personeliyle, barışın gerçek savaşçıları olarak daima göreve hazırdır'' dedi. Bal, konuşmasına şöyle devam etti: ''Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk Ordusu, Türk sancağının şanını, canından aziz bilerek vatan, Cumhuriyet ve vazife uğurunda hayatını seve seve feda etmeye ant içmiş mensuplarıyla, güvenliğin en büyük teminatçısı olarak her zaman ulusunun emrinde ve hizmetindedir. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda ulusuna sadakat ve öz güvenle hizmet etmeyi şeref sayan ve şehitlik askerin son rütbesidir anlayışını rehber edinen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için vazife, onur, yüreğine kazıdığı vatan ve ulus sevgisi, her şeyin üzerindedir.'' Atatürkçü düşünce sistemini temel aldıklarını ifade eden Bal, ''Hiçbir düşünce ve kuvvet, bizi bu anlayışımızdan vazgeçiremez. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan, devlet olmanın onurunu, ulus olmanın gururunu, vatan sevgisinin kutsiyetini her zaman yüreğinde hisseden Türk Ulusuna bu büyük zaferi kazandıran, canları ve kanları pahasına bize bu cennet vatanı hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğiliyor ve kahraman gazilerimize ve büyük Türk Milletine şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Yüce Ulusumuza kutlu olsun'' dedi. -TSK PARAŞÜT TİMİ'NİN GÖSTERİSİ- Geçit töreni, TSK Armoni Mızıkası ve sancaklar ile Onur Kıtası'nın pisti boşaltması ve bu sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na mensup subay ve astsubaylardan oluşan TSK Paraşüt Timi'nin 3 bin metreden yaptığı atlayışla başladı. Paraşütçüler atlayışlarında Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile kuvvet komutanlıklarının flamalarını taşıdı. Atlayışların tamamlanmasının ardından paraşütçüler, Türk Bayrağı ile Atatürk posterini şeref tribününün önüne gelerek açtı. Tören, TSK Armoni Mızıkası ve karma bandonun geçiş için pistte yerini almasıyla devam etti. Bandonun hemen ardından Tören Kıta Komutanı ve karargah askerleri, gaziler ile kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın oluşturduğu Silahlı Kuvvetler Onur Taburu, şeref tribünü önünden resmi geçiş yaptı. Poster Grubu sancakları, Atatürk'ün posterini taşıdı. Geçit resmi, Kara Harp Okulu Boru Trompet Takımı ile Kara, Deniz, Hava Harp okulları öğrenci taburlarının geçişiyle devam etti. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Barış Gücü askerlerinin oluşturduğu taburu, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin yer aldığı ''Tarihi Bölük''ün geçişi izledi. Cumhurbaşkanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Koşaner, sancaklar ile Türk bayrağı geçişini ayakta izledi. Atlı Tören Kıtası'nın geçişi ile devam eden geçit töreni, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığına bağlı Mehteran Bölüğünün geçişiyle sürdü. Mehteran Bölüğü, izleyicilerden büyük alkış aldı. -HELİKOPTER VE UÇAK GÖSTERİLERİ- Törende, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı Doğal Afet Arama Kurtarma Birliği ile Jandarma Komutanlığı Operasyon ve Arama Kurtarma Taburu da geçiş yaptı. Bu sırada, Özel Kuvvetler Komutanlığına ait helikopterler de eş zamanlı olarak Hipodrom üzerinde uçtu. Tören, Topçu Taburu ile Tank Taburu Görev Kuvveti ve Mekanize Piyade Bölüğünün geçişleriyle devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterlerle Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 ve F-4 uçakları gösteri uçuşu yaptı. -TÜRK YILDIZLARI- Resmi geçit, devlet erkanı ve vatandaşlar tarafından beğeniyle izlenen Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi ''Türk Yıldızları''nın gösterisiyle sona erdi. Yurt içi ve yurt dışı gösterilerinde başarısını kanıtlayan Türk Yıldızları, 8 uçakla gösteri yaptı. Türk Yıldızları'nın gösterileri, Şeref Tribünü ve vatandaşlarca uzun süre alkışlandı. Bu arada Türkiye'de üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi tanıtılarak, resmi geçitte yerini aldı.