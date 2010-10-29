-AKM TÖREN ALANINDA RESMİ GEÇİT ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 87. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi Tören Alanı'nda resmi geçit düzenlendi. Resmi geçit törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Bakanlar Kurulu'nun bazı üyeleri, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri ile subay, astsubaylar ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner ile üstü açık bir araçtan, atlı polisler, motorize jandarma ve polis ekipleri eşliğinde, geçit törenine katılan birlikleri denetledi. Cumhurbaşkanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner, vatandaşlar ile öğrencilerin bayramını da kutladı. Tören, Cumhurbaşkanı Gül'ün protokoldeki yerini almasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Bu sırada, Türk Hava Kurumu paraşütçüleri atlayış gerçekleştirdi. Türk bayrağı taşıyan paraşütçülerin atlayışı hem protokol hem de vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. -GEÇİT TÖRENİ- Gösteriler, TSK Armoni Mızıkası ve karma bandonun pistteki yerini almasıyla devam etti. Karargah askerlerinin geçişinin ardından sırasıyla muharip gaziler ve iç güvenlik harekatı gazileri, 81 ili temsilen Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, sancakları taşıyan askerler, Ankara Garnizonuna bağlı askerler, büyük boy Atatürk posteri ve Türk Bayrağı taşıyan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı izci grupları ile Başkentteki bazı okullardan gelen öğrenciler tören alanından geçtiler. Türk Bayraklarının ve sancakların geçişinde protokolün tamamı ayağa kalkarak, Bayrak ve sancakları selamladı. Daha sonra Polis Akademisi Boru ve Trampet Takımı eşliğindeki Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileri, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu öğrencileri, Kara, Deniz, Hava ve Jandarma askerlerinden oluşan karma tabur, GATA Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı geçiş yaptı. Geçit töreni, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs savaşlarında yer alan askerleri temsil eden tarihi bölük ve atlı tören kıtasının geçişiyle sürdü. TSK Armoni Mızıkası ve karma bandonun pisti terk etmesinin ardından, Ankara Kulübü Seymenleri ve Genelkurmay Başkanlığı Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığına bağlı Mehteran Bölüğü tören geçişi yaptı. Motorize polis birlikleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi motorize zabıta ekipleri, Kızılay'a ait araçların geçişini, Sivil Savunma araçlarının geçişleri izledi. Türk Kara Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar, füze ve topçu birlikleri ile taarruz ve genel amaçlı helikopterler de törenei katıldı. -NOTLAR- Cumhurbaşkanı Gül, tören geçişini Orgeneral Koşaner ile birlikte ayakta izledi. Orgeneral Koşaner, törenlere ilk kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'in eşi Nurdan Koşaner de protokolde yerini aldı. Tören alanındaki vatandaşlara ayrılan bölümde, izleyiciler ellerindeki Türk Bayraklarıyla bayram coşkusuna katıldı. Tören alanı ve çevresindeki binalar, Türk Bayrakları ve Atatürk resimleriyle donatıldı. Tören alanında tarihteki Türk devletlerinin bayraklarına da yer verildi. Bu arada, tören programında yer alan Türk Yıldızları'nın gösterisi ve Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının geçişi hava muhalefeti yüzünden iptal edildi. Öte yandan, Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yan yana oturdukları tören boyuncu birbirleriyle konuşmadıkları, ancak tören bitiminde el sıkıştıkları gözlendi.