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Yaşam

Polisten AKM önünde selfie dayağı

Polislerleri ti'ye aldığı videolarla sosyal medyada fenomen haline gelen Hasan Basri Keleş, bugün AKM önünde polisler tarafından şiddet gördüğünü söyledi

19 Haziran 2014 20:24

Gezi parkı protestolarının 1. yıldönümünde Polislerin önüne geçip “Allah'ım ne kadar tatlıyım!" diye bağırarak çektiği videolarla sosyal medyaya damga vuran Barva nickli Hasan Basri Keleş, bugün polisler tarafından darp edildiğini iddia etti.

Posta gazetesi’nden Elif Yılmaz’a  konuşan Keleş, “Dün gece 1.30 sularında eve gitmek için Taksim’den Kadıköy dolmuşlarına doğru yürüyordum. AKM’nin önünden geçerken bir fotoğraf çekmek istedim. Arkama polisleri alıp bir selfie çekecektim… Bunu düşündüm ve telefonu elime alıp kaldırdım. Daha çekemeden bir anda 4 ya da 5 polis tarafından kollarım sıkılarak darp edildim. Beni AKM’nin içine (bahçesine) soktular. İçeride 10 kadar polis ve ben vardık. Çeşitli hakaretler ettiler. Buna karşılık ‘Siz 10 kişiniz ben tekim lan hiç mi utanmıyorsunuz?’ diye bağırdım. Bunu söyledikten sonra daha çok vurdular. Birisi çeneme, birisi kaburgama…  Derken yere yığılıp kendimi korumaya çalıştım ama hala vurmaya devam ediyorlardı” dedi.

Hastaneye gidip darp raporu aldığını söyleyen keleş, kendisini AKM önünde darp eden tüm polisler hakkında şikâyetçi olacağını söyledi.

Keleş’in Gezi parkı protestolarının 1. yıldönümünde polislerle çektiği video:

 

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