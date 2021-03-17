AKM inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü: 4 yaralı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Taksim'de inşası süren AKM'de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu.

Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı. (DHA)