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Yaşam

AKM inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü: 4 yaralı

17 Mart 2021 20:31

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Taksim'de inşası süren AKM'de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu.

Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı. (DHA)

Atatürk Kültür MerkeziAKMAKM inşaatı
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