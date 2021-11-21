AKM’de çukur bilmecesi; Kültür Bakanlığı’nı AKM’nin internet sitesi yalanladı

13 yıl sonra yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin orkestra çukuru için “118 kişilik” açıklamasını yapan Kültür Bakanlığı’nı AKM’nin internet sitesi yalanladı.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, “118 kişilik bir alan yapsalar bunu ayakta alkışlardık. Ancak yine yapamadılar. Dünyadaki büyük orkestra çukurunun metrekare ortalaması 109. 2021’de yapılan AKM’nin ise 93. Dünyada sanatçı ve müzik aletine 1.7 metrekare düşerken yeni AKM’de 1.1 metrekare alan bırakılmış” diye konuştu.

İlgezdi, 10 koltukluk yer için 2 milyar liraya yeni yapılan AKM’nin kamu zararına neden olduğunu ifade ederek “Wagner operalarını 100 kişilik orkestralar için yazıyor, bu kapsamda AKM’de Wagner temsilleri yapılabilmesi için 100 müzisyen ve üstüne uygun bir orkestra çukuru yapılması gerekirdi. Bakanlık, 118 kişilik bir orkestra çukuru yapacağını açıklamıştı. Ancak resmi siteye göre 80, fiziki ortama göre de 70 kişilik bir orkestra çukuru ortaya çıktı. Burada oluşan kamu zararı için bakanlık bir soruşturma açacak mı?” dedi.

İlgezdi, “Yeni AKM’de avizeler ve seramik kürelerle övüneceklerine keşke dünyanın en büyük orkestra çukurunu yapıp onunla övünebilselerdi” ifadelerini kullanan bakanlığın yine hayal kırıklığı yarattığını söyledi. İlgezdi, salondaki birinci ve ikinci sıra koltuklar ile üçüncü sıra koltuklar arasında geniş boşluk olduğunu vurgulayarak “Protokolü ayırmak için bırakılan boşluğa 1. sıradaki koltuklar taşınırsa orkestra çukuru büyüyebilir” değerlendirmesini yaptı.