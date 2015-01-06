Akıl gücüyle ağrıları yenebilir miyiz?

Vücuttaki ağrıların kontrolü üzerinde uzman Vidyamala Burch, hastalarını tedavi ederken yaşanan ana daha fazla odaklanılması esasına dayalı "farkındalık" tekniğini uyguluyor. Ama aslında kendisinin bu tekniği keşfetmesi uzun yıllar almış.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Manchester kentinde çalışan 55 yaşındaki Burch, insanların önemli zorluklardan geçtikleri dönemlerde, kişiliklerindeki aşırı uçların su yüzüne çıkabildiğini kaydediyor. "Ya inkârcı, saldırgan ve hırslı taraf, ya da daha pasif, ezik ve bunalımlı taraf olabiliyor bu" diyor.

Vidyamala Burch, genç yaşta geçirdiği iki omurga rahatsızlığı yüzünden sürekli ağrıyla yaşamak zorunda olan birisi. İlki 16 yaşındayken bir havuzda düzenlenen güvenlik provası sırasında bir başka kişiyi kaldırdığında meydana gelmiş. İkincisi de ondan beş yıl sonra bir otomobil kazası sırasında.

Geçirdiği ameliyatlar ve yılların getirdiği aşınma ve yaşlanma, çektiği ağrıları, acıları artmış. "Bağırsaklarım felç olmuş durumda, idrar torbam felç olmuş durumda, yürürken topallıyorum. İlk zamanlar sorunlarıma yaklaşımım çok kötüydü, kendimi fazla zorladım ve ek destek ihtiyacımı dikkate almadım." diyor.

Aydınlanma anı

Bunun sonucunda, vücudu, 25 yaşındayken, tam bir fizikî çöküş yaşamış. Burch, yoğun bakıma alınmış. O sırada bir Anglikan din görevlisi, meditasyon yoluyla düşünme şeklinde büyük bir değişim sağlamış. "Nihayet anladım dedim kendi kendime. İçinde bulunduğum durumu kontrol altında tutabilecek bir akla sahip olduğumu görmüştüm." diye anlatıyor Vidyamala Burch.

Ardından Burch'ün pek çok farklı tekniği denediği uzun bir rehabilitasyon dönemi geçmiş. Üç yıl sonra "Farkındalık Meditasyonu" denen bir tekniğin kendisine çok büyük yarar sağladığını görmüş.

Günümüzde "Farkındalık" adıyla bilinen bu kavram, yaşanan o ana, o andaki düşüncelere, duygulara ve fizikî hisler odaklanmayı hedef alıyor. Temelleri Budizm öğretisine dayalı olan binlerce yıllık bu teknik. Son yıllarda Batı'da da gözde terapi yöntemlerinden biri haline geldi.

Daha çok akıl sağlığıyla ilişkili sorunlar yaşandığında başvurulan farkındalık terapisi, İngiltere'de ilk aşamada ağrıyla başedebilmek amacıyla uygulanmaya başlamıştı.

Burch, vücutta büyük bir rahatsızlık olduğunda, bedende, "bu can yakıyor ve hoşuma gitmiyor" şeklinde bir ayaklanma yaşandığını anlatıyor.

"Sezgisel tepkimiz, rahatsızlık yaratan nedene sırt çevirmek, çekilen ağrıya rağmen günlük yaşamımızı sürdürmek. Farkındalık tekniğindeyse, sıkıntının kendisi üzerinde odaklanıyoruz, her dakika aslında ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz" diyor.

Farkındalıkla, fiziksel sıkıntıları tanımak

2000 yılında Budist öğretiye kabul edilen Burch, fiziksel anlamda yapabileceği ve gelir getiren bir iş bulabilmek için yoğun çaba harcamış. İşte o sırada kendisininki gibi sorunlar, ağrılar çeken insanlara profesyonel yardım sağlayabileceğini düşünmüş.

Breathworks adı altında başlattığı sosyal girişimde sürekli ağrı çeken kişiler, farkındalık terapisinin fiziksel sıkıntılarını kontrol altına almada nasıl yararlı olabileceğini öğrendikleri 8 haftalık bir kursa katılıyor.

Burch, uzun süre işsiz olan bazı öğrencilerinin bu kurs ardından iş dünyasına dönebildiğini; bazılarının da uyku düzenlerinin düzeldiğini belirtiyor.

Farkındalık terapisi 20'yi aşkın ülkede binlerce kişiye öğretiliyor. Burch, şimdi bu alanda bir önder ve farkındalık meditasyonunu İngiltere Sağlık Hizmetleri'ne dahil edebilmek için çok partili parlamento komisyonunda da görevli.

Stres düzeyinin azaltılmasından hamilelik dönemi ve doğum sırasında yaşanan sıkıntılara kadar çok çeşitli alanlarda verilen farkındalık programları, birbirine benzeyebiliyor. Ama kendi girişiminde verilen vücudu rahatlatma tekniğinin hemen göze çarpmayan ama önemli bir farkı olduğunu anlatıyor Burch.

Odak noktası soluk alma eğitimi

Merkezin Breathworks adının taşımasının nedeni, kişinin soluk alma yöntemi üzerinde odaklanması. Vidyamala Burch, öğrencilerine, ağrıya yolaçan gerilim noktasını bulup o noktada odaklaşan şekilde soluk almayı öğretiyor. Böylece sıkıntının vücuttaki etkisi azaldığını söylüyor Burch.

Ağrı çeken kişilere bazı hareketlerin yaptırılmasının yanlış olabileceğini kaydeden Burch, kendilerinin daha çok gündelik hayat üzerinde odaklandıklarını ve kişiyi zorlamak yerine, kendisine, hareket anında olanların farkına varmasını öğretttiklerini belirtiyor.

"Müzmin ağrı çekenler, inişli çıkışlı bir döngü yaşar. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir günde gerçekten pekçok şey yaparsınız. Ama bunun sonucunda ağrın ın çok keskinleştiği bir dönem gelir." diyen Vidyamala Burch, bu iniş çıkışları, "aşırı faaliyet ve yetersiz faaliyet" diye tanımlıyor ve kendilerine başvuranların bir hafta süreyle günce tutarak ağrılarını artıran ve artırmayan faaliyetleri ve ağrılarına iyi gelen şeyleri yazmalarını istediklerini kaydediyor.

Zorlukları kabullenebilmek

Bu süreçte şefkat ve iyilik göstermek çok büyük bir rol oynuyor. Birçok insan yaşadığı sorunlar konusunda kendisini suçluyor. Ama kimi sağlık sorunları da var ki, ne denli kararlı bir insan olursanız olun veya kullandığınız ilaçlar ne denli güçlü olursa olsun bu dertlerle birlikte yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor.

Vidyamala Burch, "Yaşadığımız toplumda, kanseri yenmek veya fiziksel engellerimize rağmen, çetin işler yapabilmek gibi savaşçı bir tavır mevcut. Herşeyin üstesinden gelebilmemiz isteniyor. Tüketimci düzen de, bize, orada bir yerde iyi geelecek birşeylerin mutlaka olduğunu vurgulayıp duruyor. Ama müzmin bir sorunla yaşıyorsanız, daha iyi bir hale gelmeyebilirsiniz. Çektiğiniz zorluk ne olursa olsun onu onurlu bir şekilde kabullenebilmek, çok güzel birşey..." diyor.