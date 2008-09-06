T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Aklımda öğretmenlik vardı'

Şarkıcı Ziynet Sali “Benim yaşadığım bu hayat aklımda hiç yoktu ve hiç düşünmezdim” dedi

06 Eylül 2008 03:00

İnsanların hayata bazı görevler için gönderildiklerini düşünen Ziynet Sali yaşadığı hayatın aklında olmadığı belirtti. ‘Aklında müzik öğretmeni olmak vardı’ diyen Sali öğretmen olduktan sonra Kıbrıs’a geri dönüp hayatını devam ettireceğini düşünüyormuş.

“1999’da İTÜ Türk Sanat Müziği bölümü mezunu olan Sali, profesyonelliğe geçisini anlattı:
okuldan mezun olduğum dönemde Dost Müzik şirketi vardı. Onlardan iş istedim. Beni sekreter olarak işe aldılar. 2000 yılında bir fırsatını bulup Yunan radyolarından duyduğum 'A.PA-PA' isimli şarkıyı şirket yetkililerine dinlettim. Çok beğenip 'sana bir single yapalım' dediler. Böylece sanat hayatıma başladım” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
Benim bugünlere kadar gelmemde maddi manevi çok büyük emeği geçen tek dostum Gökay Özkan'dır. Profesyonel anlamda Yunanca dersler alıp bu işi daha sağlam yapmam, ayrıca Türk müziği eğitimimle Yunan müziğini mix edip harmanlamamda bir başlangıç noktasıdır.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24