'Aklımda öğretmenlik vardı'

İnsanların hayata bazı görevler için gönderildiklerini düşünen Ziynet Sali yaşadığı hayatın aklında olmadığı belirtti. ‘Aklında müzik öğretmeni olmak vardı’ diyen Sali öğretmen olduktan sonra Kıbrıs’a geri dönüp hayatını devam ettireceğini düşünüyormuş.



“1999’da İTÜ Türk Sanat Müziği bölümü mezunu olan Sali, profesyonelliğe geçisini anlattı:

okuldan mezun olduğum dönemde Dost Müzik şirketi vardı. Onlardan iş istedim. Beni sekreter olarak işe aldılar. 2000 yılında bir fırsatını bulup Yunan radyolarından duyduğum 'A.PA-PA' isimli şarkıyı şirket yetkililerine dinlettim. Çok beğenip 'sana bir single yapalım' dediler. Böylece sanat hayatıma başladım” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Benim bugünlere kadar gelmemde maddi manevi çok büyük emeği geçen tek dostum Gökay Özkan'dır. Profesyonel anlamda Yunanca dersler alıp bu işi daha sağlam yapmam, ayrıca Türk müziği eğitimimle Yunan müziğini mix edip harmanlamamda bir başlangıç noktasıdır.

