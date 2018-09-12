Akli dengesi bozuk adam kız çocuğunu kaçırmaya kalkıştı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U.\'nun (34), sokak ortasında 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, zorla götürmeye kalkıştığı öne sürüldü. Çevredekiler tarafından engellenen adam, şikayet üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Ö.U., Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne gönderildi.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, Kemalöz Mahallesi 2\'nci Kayalı Sokak\'ta meydana geldi. Aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ö.U., iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu kucaklayıp, kaçırmaya çalıştı. Küçük kızla yaklaşık 30 metre gidebilen Ö.U., çocuğun bağırmasıyla çevrede toplananlar tarafından engellendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.U.\'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.U., dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ö.U.\'yu Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne gönderdi.

Öte yandan polis ekipleri, daha önce de balkondan komşularına cinsel organını gösterdiği öne sürülen Ö.U.\'nun evinin önünde, olası olumsuzluğa karşı nöbet tutmaya başladı.