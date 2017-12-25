Aklease’den 110 milyon dolarlık sendikasyon kredi anlaşması

İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Aklease, değişik vade ve para birimlerinde toplam 110 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri, KOBİ’ler ve dış ticaretin finansmanında kullanacak.

Ak Finansal Kiralama A.Ş. (Aklease), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) tarafından düzenlenen sendikasyon kredisine, FMO ile birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Güneydoğu Avrupa Yeşil Enerji Fonu (GGF) ve Uluslararası Kalkınma için OPEC Fonu (OFID) ile birlikte toplamda 110 milyon dolarlık sendikasyon kredi anlaşması imzaladı.

İşlemin diğer katılımcıları ise Hollanda Kalkınma Bankası’nın sendikasyonlar platformu yoluyla katılan diğer kurumsal yatırımcılar oldu.

Sağladıkları bu yeni kaynak sayesinde hem yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını finanse etmeye devam edeceklerini hem de ithalatın finansmanında kullanılacak dilim ile dış ticareti finanse etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, “Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile iş birliğimiz sayesinde; FMO, EBRD, GGF ve OFID gibi sağlam finans kurumlarının ve diğer yatırımcıların katkısıyla 110 milyon dolara ulaşan, Türkiye leasing sektörünün ilk 5 yıllık piyasa sendikasyonu kredisini temin ettik. Bu uzun vadeli fon kaynağı, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Akbank iştiraki olan şirketimize olan güvenini teyit ediyor. Aklease olarak 1988’den bugüne sektörümüzdeki öncü konumumuzla, kurumsal segmentten KOBİ’ye kadar tüm yatırımcılara finansman desteği sağlıyoruz. Müşterilerimizin yatırımlarında kullanabilecekleri çok geniş ve çeşitli fonlama ağına sahibiz. Türkiye’de ana yatırım kalemi olan makine-ekipman yatırımlarının finansmanı yanı sıra, uzman kadromuz ile yenilenebilir enerji yatırımları ve büyük altyapı yatırımlarında da; projelerin finansmanına uygun, uzun vadeli ve rekabetçi fonlara erişim imkanımız sayesinde müşterilerimize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla leasing imkanı sunabiliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 120 mw GES, 60 mw RES finansmanı yaptık ve yenilenebilir enerji konusundaki mevcut projelerde yer almaya devam ediyoruz” dedi.

Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) Baş Yatırım Yetkilisi Linda Broekhuizen ise yaptığı açıklamada şunlara değindi: “Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), Aklease’e güçlü bir yatırımcı grubu ile, böyle başarılı bir sendikasyon kredi anlaşmasını hazırlamaktan gurur duymaktadır. Bu anlaşma, hem Aklease’ in yenilenebilir enerji projelerinde büyümesini hem de KOBİ’ler yoluyla ülkede istihdam yaratılmasını desteklemesini sağlayacaktır.”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner yaptığı açıklamada: “Türkiye’deki kaynak verimliliğini destekleme alanındaki ilk leasing sektörü ortağımız olan Aklease için heyecanlıyız. Leasing, geleneksel banka finansmanı için çekici ve değerli bir alternatif. Leasing yoluyla sağlanan fonlara daha iyi erişim, girişimci faaliyetlerini arttıracak; dolayısıyla da ülkenin daha yeşil bir ekonomiye geçişini destekleyecektir” dedi.

Green for Growth Fund (Güneydoğu Avrupa Yeşil Enerji Fonu (GGF)) Başkanı, Christopher Knowles, “Güneydoğu Avrupa Yeşil Enerji Fonu bu finans konsorsiyumuna katılmaktan ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının geliştirilmesine katkıda bulunarak, fonun genel misyonunu desteklemekten çok büyük memnuniyet duymaktadır” dedi.

Uluslararası Kalkınma için OPEC Fonu (OFID) Genel Müdür Yardımcısı ve Özel Sektör ve İhracat Finansmanı Operasyon Bölümü Başkanı Tareq Alnassar ise değerlendirmesinde:

“Uluslararası Kalkınma için OPEC Fonu (OFID), sosyal ve ekonomik gelişimi desteklemek için uluslararası ticareti güçlendirme amacına bağlıdır. Bu doğrultuda, Türkiye’de büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan bu anlaşmaya katılmaktan gurur duyuyoruz” dedi.