Akkuyu'da nükleer santral için anlaşma

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Taner Yıldız: 10 güne kadar Meclis'e sevk edeceğiz

Dünyada 438 nükleer santral reaktörü faaliyette

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev arasındaki görüşmenin ardından iki ülke hükümetleri arasında bazı anlaşmalara imza atıldı.Türkiye ile Rusya hükümetleri arasında ''Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması'' imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya adına Başbakan Yardımcısı Igor Seçin imza koydu.Türkiye ile Rusya arasında vize muafiyeti öngören ''Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma'' da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından imzalandı.Rusya ile imzalanan "Akkuyu'da nükleer santal inşası anlaşması"nı 10 güne kadar Meclis'e sevk edeceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, anlaşmanın Meclis'ten mümkün olduğunca çabuk geçmesini umduğunu da sözlerine ekledi.Yıldız, en fazla 2 yıl sürecek bir hazırlık aşamasının ardından santralin inşasının 7 yıl süreceğini, elektrik fiyatıyla ilgili 2. bir anlaşma ve elektrikr satış anlaşmasıyla da sürecin son bulacağını açıkladı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) verilerine göre, küresel düzeyde kurulu gücü 371 bin 562 gigawaat (gw) olan 438 nükleer santral, söz konusu 30 ülkenin ürettiği enerjinin yüzde 17,71'ini sağlıyor. Bir başka deyişle, nükleer santralle sahip ülkeler ürettiği enerjinin yüzde 17,71'ini bu santrallerden elde ediyor.Dünyada kurulu 438 nükleer santralin 272'isi (yüzde 62) sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 ülkelerinde yer alıyor. G-7 üyesi ülkelerden İtalya'da nükleer santral bulunmaz iken, Fransa'da 59, Almanya'da 17, Japonya'da 55, ABD'de 104, İngiltere'de 19 ve Kanada'da 18 santral var.Sanayileşmiş 6 ülkede bulunan 272 nükleer santralden elde edilen 254 bin 365 mw enerji, dünyada kurulu gücü 371 bin 562 mw olan 438 santralden elde edilen enerjinin yüzde 68'ini oluşturuyor. Söz konusu ülkelere Rusya'nın da eklenmesi halinde 7 ülke toplam kurulu gücün yüzde 74,3'nü elinde bulunduruyor.ABD, dünyada en fazla nükleer santral reaktörü ve en fazla kurulu güce sahip ülke konumunda. ABD, 104 reaktör ile toplam 438 reaktörün yüzde 23,7'sini, 100 bin 583 mw olan kurulu güç ile toplam gücün yüzde 27,1'ini elinde tutuyor.Dünyada elektrik enerjisi üretiminde nükleer enerjiden en fazla yararlanan ülke sıralamasında Fransa ilk sırada yer alıyor. Söz konusu 30 ülke arasında Fransa, ürettiği enerjinin 76,18'ini nükleer enerjiden elde ederken, ikinci sırada yüzde 72,89'luk pay ile Litvanya izliyor.Halen küresel düzeyde 36 bin 988 megawaat (mw) gücünde 44 nükleer santralin inşaasına devam ediliyor. Verilere göre, Arjantin, Finlandiya, Fransa, İran, Pakistan ve ABD'de birer reaktör, Bulgaristan, Japonya ve Ukrayna'da ikişer, Çin'de 11, Hindistan'da 6, Güney Kore'de 5 ve Rusya'da 8 nükleer reaktör inşa aşamasında bulunuyor.