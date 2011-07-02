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Çevre

Akkuyu'da çalışmak için 9 bin başvuru

Rusya, Akkuyu Santralı'nda çalıştırmak için açtığı 50 kişilik kontenjan için 9 bin başvuru geldi.

02 Temmuz 2011 03:00

T24- Rusya, Akkuyu Santralı'nda çalıştırmak için Türk gençlerini eğitime kararı alırken, 50 kişilik kontenjan için 9 bin başvuru geldi. Sıkı bir elemeye tabi tutularak 400 kişiye düşürülen öğrenciler, mülakata girecek.

Deniz Çiçek'in Akşam gazetesinde yayımlanan (2 Temmuz 2011) haberi şöyle:




Rusya, Mersin'de kurulacak Akkuyu Nükleer Santralı'nda çalıştırmak üzere Türk gençlerini yetiştirme kararı alırken, Japonya'daki nükleer felaketin ardından Türk gençlerinin bu programa katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.  Söz konusu programa yönelik başvuru süresi geçtiğimiz günlerde dolarken, Türk gençlerden rekor başvuru geldi. Bu sene eylül ayında Rusya'ya gidecek 50 öğrencinin seçim çalışmaları yapılırken, 50 kişilik kontenjan için 9 bin kişilik başvuru geldi.  Bu proje için, mühendislik fakültelerinin fizik ve matematik derslerinin görüldüğü bölümlerinde okuma şartı getirilirken, başvuran 9 bin kişinin büyük bölümünün bu kriterleri taşımadığı saptandı. 


Mülakat bekleniyor


Bu ön elemenin ardından kalan 4.200 kişi de üniversiteye giriş sınavındaki puanına göre sıralanarak, 400 kişiye kadar düşürüldü. Yetkililer, başvuranların halen üniversite öğrencisi olması ve mezun olmaması nedeniyle, üniversiteye giriş puanını kriter olarak aldıklarını kaydetti. Kalan 400 öğrenci, 27 Haziran'da yazılı sınava girerken, şimdi mülakat aşaması bekleniyor.


13 yıl mecburi  hizmet koşulu var


Projeye  göre, 6 yılda toplam 300 öğrenci, Rusya'da eğitim görecek.

Seçilecek öğrencilerin, Moskova'daki  MEPhI Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında eğitim almaları sağlanacak.

Rusya'daki eğitim programını başarı ile  tamamlayan öğrencilere Mersin-Akkuyu Nükleer Güç Santralında unvanları doğrultusunda iş imkanı, sağlık sigortası ve lojman imkanı sağlanacak.

Bu öğrenciler, Akkuyu nükleer santralında en az 13 yıl mecburi hizmette bulunacaklar. 

Öğrencilerin maaşının dolgun olacağı ve Rus mühendislerle eşit olacağı kaydedildi.


Toplam 6.5 yıl sürecek


Eğitim programı kapsamında öğrenciler bir yıl boyunca Rus dili ve akademik Rus dili eğitimi alacak, akabinde ise 5,5 yıl sürecek bilimsel eğitim programını tamamlayacak.

Aylık 500 dolar tutarında bursun yanı sıra, Rusya'da eğitim hakkını kazanan öğrencilere proje şirketi tarafından yılda bir kere Türkiye-Moskova-Türkiye gidiş dönüş uçak bileti, okul kayıt ücreti, ders kitapları ve her türlü materyal temini, 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma, mezuniyet sonrası 1-3 yıllık uygulamaya yönelik  uzmanlık çalışma döneminde barınma imkanı verecek.

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