Akkuyu şimdiden çöle döndü: Bugün ağaç katliamı yaşandı, yarın insan katliamı yaşanacak

2015’te temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı, cennet koyu çorak bir araziye çevirdi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Bugün ağaç katliamı yaşandı, yarın insan katliamı yaşanacak" uyarısı yaptı.

Mersin'in saklı cennet koyu Akkuyu, nükleer santral projesiyle birlikte şimdiden çöle döndü. Ağaçlar kesildi, doğa tahrip edildi, yeşil kalmadı.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; 2015'de temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali bir doğa katliamını da beraberinde getirdi. Nükleer santral, Rus Rasatom şirketince yapılıyor. Şirket ürettiği elektriği 15 senelik alım garantisi ile Türkiye'ye satacak. Santral Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 6'sını karşılayacak.

"Nükleer reaktörün yerleştirileceği bölüm iki kere patladı"

Akkuyu'nun inşaat öncesi ve şimdiki fotoğraflarını paylaşan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, şunları kaydetti: "Akkuyu cennet gibi bir bölgeydi. Şimdi cehennem oldu. Sanki burada nükleer bir patlama yaşanmış. Daha da geç olmadan bu inşaatı durdurun.



Nükleer reaktörün yerleştireceği bölüm iki kere çatladı ve yeniden yapıldı. İnşaat sahasının yapıldığı alanın altı su kaynaklarıyla dolu. En ufak bir depremde çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bugün ağaç katliamı yaşandı, yarın insan katliamı yaşanacak."