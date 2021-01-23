“Akkuyu Nükleer Santralın kurulacağı alanın 30 kilometre yakınından Ecemiş fayı geçiyor”

Yol açma çalışması sırasında meydana gelen patlamayla gözleri üzerine çeken Akkuyu Nükleer Santralı’nın inşaatına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın hazırladığı bilgi notu dikkati çekti. Nükleer santralın kurulacağı alanın 30 kilometre yakınından Ecemiş fayının geçtiğine dikkati çeken bilgi notunda, mülkiyetin ve her türlü yetkinin yüzde 99 hisse ile Rusya’ya ait bir şirkette olacağına işaret edildi.

Enerji ve altyapı yatırımlarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Santralı’yla ilgili hazırladığı bilgi notunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu.Cuhmuriyet ‘ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Akın’ın hazırladığı bilgi notunda olası risklerle ilgili şu tespitler yer aldı:

Soğutmada sıcaklık sorunu

Soğutma sisteminde kullanılacak deniz suyunun ortalama sıcaklığı; bölgedeki nem oranı ve ortalama sıcaklık değerlerinin santralda kullanılacağı belirtilen tek yönlü soğutma sistemine uygun olmadığı kaydedilmektedir. Ayrıca soğutma amacıyla kullanılacak deniz suyunun buharlaşmasından arta kalan tuz oranının çok yüksek olacağı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır

Deniz canlılığına zarar

Soğutma amacıyla denizden çekilecek suyun içinde yer alan canlılığın süreç içerisinde tamamen yok olacağına yönelik görüşler bulunmakla birlikte, bilim insanları dünya örneklerinden hareketle bölgedeki biyolojik çeşitliliğin zarar göreceği görüşünde birleşmektedir.

Fay hattı yanı başında

Santralın kurulduğu bölgedeki zeminin uygun olmadığı yönündeki eleştirilerin yanı sıra inşaat sürerken temelde çatlaklar oluştuğu kamuoyuna yansımaktadır. Nükleer santralın kurulacağı alanın 30 kilometre yakınından geçen yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki Ecemiş fay hattının çok uzun süredir suskun olmasının; fay hattında enerji birikiminin olduğu ve deprem riskinin bulunduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır.

“Mülkiyeti ve her türlü yetki yüzde 99 hissesi Rusya’ya ait bir şirkette olacak”

Akkuyu Nükleer Santralı’nda dünya genelinde neredeyse hiç tercih edilmeyen bir yapım modelinin benimsenmesi itirazlara neden olmaktadır. Santralın Türkiye sınırları içerisinde yer almasına karşın mülkiyeti ve her türlü yetki yüzde 99 hissesi Rusya’ya ait bir şirkette olacaktır. Bu durum, Rusya’nın santralı adeta bir üs gibi kullanacağı eleştirilerine de neden olmaktadır.

Akkuyu Nükleer Santralı’nda kullanılacak reaktöre Avrupa’da lisans verilmediği ve dünya üzerindeki kullanımının da sınırlı olduğu belirtilmektedir.