Akkuyu Nükleer Santrali'nin dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansı verildi

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansının Nükleer Enerji Kurumu (NDK) tarafından verildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lisansın düzenlenmesi, nükleer güvenlik açısından önemli olan tesisler de dahil olmak üzere ünitedeki tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasına olanak sağlıyor.

İnşaat lisansının alınması için gerekli başvuru belgeleri, 12 Mayıs 2020'de NDK'ye sunulmuştu.

Şirket, inşaat lisansı başvurusu kapsamında Ön Güvenlik Analizi Raporu'nu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi'ni ve ayrıca güç ünitesinin güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belgeyi kuruma ibraz etmişti.

Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda NDK tarafından verilen kararla Akkuyu NGS'nin dördüncü ünitesine inşaat lisansının verilmesi uygun bulundu. Bu lisans, dördüncü ünitenin reaktör ve türbin adaları gibi nükleer güvenlik kapsamında yer alan tüm bina ve yapılarının inşaatına başlanmasını mümkün kılıyor.

İnşaat lisansının alınmasından önce dördüncü ünite inşaat alanında, 30 Haziran 2021 tarihli sınırlı çalışma iznine uygun olarak zemin etütleri ve hafriyat çıkarılması gibi hazırlık çalışmaları yürütülüyordu. Bu yılın sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel altı beton levhalarının yapımına başlanması ve ardından temellerin güçlendirilmesi planlanıyor. (AA)