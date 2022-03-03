Akkuyu Nükleer Santrali’ne deprem riski uyarısı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), yeni yayımlanmış bilimsel makalelerde Akkuyu Nükleer Santrali’nin deprem fay hattına çok yakın olduğu bilgisinin yer aldığını belirterek, “Akkuyu’da tıpkı Fukişama Nükleer Santrali’nde olduğu gibi benzer sorunların ülkemizde de yaşanabileceğine ilişkin kaygılar bulunmaktadır” denildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, bilimsel makalede Akkuyu Nükleer Santrali'ninin Ecemiş-Deliler fayı ile bu fayın Akdeniz'deki devamı olan Biruni fayına 3-5 km gibi çok yakın mesafede olduğunun görüldüğüne işaret eden JMO, “Bu yeni gelişme, santralin yer seçiminde, etüt ve proje çalışmalarında gerekli ve yeterli özenin gösterilmediği konusundaki kuşkuları arttırmaktadır” uyarısında bulundu.

“Denetim yetersiz”

Jeoloji Mühendisleri Odası, santral inşaatının nitelikli malzeme ve işçilik kullanılmadan yapıldığı, denetim faaliyetlerinin yeterli olmadığı, bu nedenle santralde kullanılan betonların çatladığı, denetimin yetersizliğinden kaynaklı olarak sıklıkla ölümlü iş kazalarının meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, çalışan personelin özlük hakları ve maaşlarının verilmediği gibi sorunlar nedeniyle imalatların niteliksiz yapıldığına ilişkin eleştirel yaklaşımlar bulunduğu ifade edildi.

"Toplumda kaygı var vazgeçin"

JMO açıklamasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin nükleer santral dışındaki kaynaklardan karşılanması gerektiği de belirtilirken, “Toplumlar, sadece bugünü değil, gelecekteki yaşam ve yaşam alanlarını da etkilemesi nedeniyle, ihtiyaç duyulan enerjinin nükleer kaynaklardan karşılanmasına karşı durmaktadır. Toplumun bu kaygısı dikkate alınmalıdır” denildi.

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