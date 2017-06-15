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Çevre

Akkuyu Nükleer Santrali için lisans verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, lisans onayı 49 yıl geçerli olacak

15 Haziran 2017 18:21

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 25 Haziran 2015 tarihinde ön lisans verilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne 15 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verdi.

Bu çerçevede, yıllık 8000 saatlik çalışma süresi ile elektrik üretim sisteminin ana unsurlarından biri olarak, sürekli ve düzenli emre amade kapasite sunma özelliği gereği baz yük santralı olarak görev yapacak olan 4800 MW kurulu gücündeki “Akkuyu Nükleer Güç Santrali”nin tamamen işletmeye alınmasından sonra Türkiye’deki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılaması öngörülüyor.

Bu arada Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin işletmeye giriş tarihi; milletler arası anlaşmaya göre 2025 yılı olması planlanırken şirket; Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştireceğini beyan ettiği belirtildi.

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