Akkuyu nükleer santrali için bilirkişi raporu: Foklar bölgeyi terk eder ama yapılmasına engel olmaz!

Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer santrale karşı açılan davada, bilirkişi heyetinin raporu tartışma yarattı.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre raporda, bölgede yaşayan ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının santral yapımında ve sonrasında tehlike altında kalacağı ancak bu durumun santral yapımına engel olmayacağı ifadesi bulunuyor.

"Fokların bölgeyi terk etmesi engel oluşturmaz"

15 kişiden oluşan bilirkişi heyeti 208 sayfadan oluşan bir rapor hazırlayarak 15 Şubat’ta mahkemeye sundu. Bilirkişi heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ÇED raporuna atıfta bulunarak, kıyı alanlarındaki balıklar ve diğer canlıların yumurtlama alanlarının koruma altına alınması gerektiğini belirtti. Çeşitli uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan Göksu deltasının barındırdığı nesli tehlikede olan türlerin de korunma ve nesillerinin kurtarılması ile ilgili önlemler alınması gerektiğini de ifade etti. Raporda nesli tehlike altında bulunan deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereğince yaşam alanlarının korunmasına önem verilmesi gerektiği ifade edilerek “Santral sahası etki alanında bulunan nesli kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz fokunun 1. derece sit alanı olan Beşparmak adasındaki yaşam alanlarının korunması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Akkuyu nükleer enerji santralinin inşaat dönemindeki deniz trafiği ve işletme aşamasındaki soğutma suyu nedeniyle özellikle Beşparmak adası mevkiinde yer alan üreme mağarası ve çevresine tehdit oluşturması kaçınılmazdır. Bu bölgede yapılacak olan her türlü faaliyet Akdeniz fokunun bulunduğu bölgeyi terk etmesine neden olacaktır” denildi. Tespitlerin ardından önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken bilirkişi, bu durumun nükleer santral projesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacağını ve ÇED raporunu sakatlamayacağını savundu. Raporda en son ÇED raporunun hukuka uygun olduğu belirtilerek iptalini gerektirecek bir husus olmadığı sonucuna varıldı.

"2 santral daha planlanıyor"

Cumhuriyet'in haberine göre, ayrıca Akkuyu dışında Türkiye’ye 2 santral daha planlandığı belirtiliyor. İkinci nükleer santralin Sinop, İnceburun Yarımadası’nda deniz kenarına kurulacağı, Kanadalı Candu şirketi ile Elektrik Üretim AŞ arasında imzalar atıldığı ve üçüncü nükleer santralın ise İğneada’ya yapılmasının planlandığı ifade ediliyor.