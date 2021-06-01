Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında, ana ekipmanın montajıyla alakalı önemli aşamalardan biri olan 1'inci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının kurulumunun başarıyla gerçekleştiği duyuruldu.

330 tonluk bir ağırlığa, 4.5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip olduğu belirtilen reaktör kabının, vinç yardımıyla yatay konumdan dikey konuma getirilerek, reaktör bölmesinin üzerine kaldırıldığı ve reaktör şaftındaki yerine yerleştirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh "Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl sahada gerçekleşen çalışmaların en önemlilerinden biri. Üzerinde reaktör kabı kurulumu yapılan destekleyici halkanın montajı 21 Nisan’da yapılmıştı. Bu, kabı sabitlemek ve yüklere maruz kaldığında yatay ve dikey hareketlerini önlemek için tasarlanan reaktör tesisi konstrüksiyonunun bir elemanıdır. Reaktör kabı, artık tasarlanan konumuna getirildi. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının yapımıyla ilgili işlere devam etmemize imkân sunacak" dedi.

Montaj işleminin denetlemesinin ise, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) yanı sıra, bağımsız bir yapı denetim kuruluşu olan Fransız mühendislik grubu Assystem, Akkuyu NGS’deki reaktör tesisinin tasarımcısı olan OKB “Gidropress” ve reaktör basınç kabının üreticisi olan AEM-Technology şirketinin temsilcileri tarafından yapıldığı açıklandı.