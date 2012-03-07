Akkuyu için ÇED raporu: Güneş ve rüzgâr enerjisi daha sorunlu

T24 - Akkuyu Nükleer Santralı için hazırlanan Çevre Etki Değerlendirme Raporu'nda "Güneş ve rüzgâr enerjisi daha sorunlu" denildi. Ayrıca raporda nükleer enerjinin performansının enerji ihtiyacı artan Türkiye için rüzgâr ve güneşten üstün olduğu savunuldu.

Akkuyu da kurulmak istenen santralla ilgili ÇED raporu sessiz sedasız yayımlandı.

Enis Taymana'nın Radikal'deki haberine göre; Mersin Akkuyu Nükleer Santralı için ÇED Başvuru Dosyası hazırlandı ve 1 Mart’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde sessiz sedasız halkın görüşüne açıldı.

Tarım Orkam-Sen Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Kilim, başvuru dosyasının prosedür gereği bakanlık, valilik ve il çevre müdürlüğünce duyurulması gerektiğini vurgulayarak “Duyuru yalnızca bakanlık internet sitesinde yer aldı. Valilik İl Çevre Müdürlüğü ve ulusal bir gazetede ilan edilmesi gereken duyuru prosedürü Akkuyu için uygulanmadı” dedi.

Kilim’in iddiasına göre Akkuyu’da işler gizli kapaklı yürütüldü. “Daha önceki toplantılarda şirket yetkililerinin itirazların süreci durdurmayacağına dair beyanatları oldu. Halkın katılımı toplantıları gizli kapaklı yapıldı” diyen Kilim, yeni bir imza kampanyasıyla hukuki yollara da başvuracaklarını söyledi.



Nükleer yakıt İstanbul’dan mı geçecek?



Nükleer enerji, temiz ve çağdaş olarak nitelenirken nükleer yakıt yenilemeleri için Rusya’dan alınacak olan taze nükleer yakıtın ve atıkların tercihen denizyolu ile taşınmasının planlandığı belirtiliyor. Bu da akla hemen İstanbul Boğazı’nı getiriyor. Yılmaz Kilim, nakil sırasında radyoaktif yayınımın ispatlandığını savunarak yalnızca Mersin ve çevresi değil İstanbul’un da risk altında olacağını iddia ediyor.

Başvuru dosyasında en çok dikkat çeken noktalardan biri de güneş ve rüzgâr enerjisine yönelik değerlendirmeler oldu. Çevreci oldukları kabul edilse de rüzgâr santrallarının nesli tükenmekte olan kuşları olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü. Güneş santralları ise ayna ve panel gibi özel malzemeleri yüzünden çevreyi etkileyebilir olmakla suçlanıyor.



Bakanlık: Önce enerji performansı



Enerji Bakanlığı; internet sayfasında nükleer enerjiyle ilgili raporunu paylaştı. Raporda yenilenebilir enerji potansiyeli büyük olsa bile, Türkiye’nin ‘4 mevsim, 7 gün’ sürekli enerji arzına ihtiyacı olduğu hatırlatıldı, nükleer enerjinin performansının enerji ihtiyacı artan Türkiye için rüzgâr ve güneşten üstün olduğu savunuldu. Mersin’de kurulacak ve 4.800 MW’a kadar kurulu kapasiteye sahip olacak NGS’nin ekonomik ömrü 60 yıl.



Nükleer atık 10 yıl Türkiye’de



Başvuru dosyasında kullanılmış nükleer yakıtın 10 yıl Türkiye’de kalacağı belirtiliyor. Tarım Orkam Sen Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Kilim, 11 Mart’taki deprem ve tsunami sonrası Japonya’nın Fukuşima kentinde yaşanan felaketteki nükleer kirliliğin bu atık havuzlarından kaynaklandığını hatırlatıyor.