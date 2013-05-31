Akkuyu için 10 şirkete çağrı, Türk şirketlere 16 milyar dolarlık fırsat

Rus Atomstroyexport şirketi, Mersin'deki Akkuyu'ya yapılması planlanan nükleer santral için 10 şirketle ön görüşme yaptı. 20 milyar dolarlık santral için ihalelerin eylülde başlaması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santralı Mersin'deki Akkuyu'nun yapımında görev alacak şirketlerle görüşmeler yapıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, projenin ana müteahhidi Rus Atomstroyexport, 10 inşaat şirketiyle ön görüşme yaptı. Mersin'deki proje sahasında toplantı yapan Atomstroyexport, Tepe İnşaat, Rönesans, Cengiz İnşaat, Tekfen İnşaat, Gama Holding, Doğuş İnşaat, Nurol İnşaat, ERG İnşaat, İspanyol Tecniacas Reunidas ve YDA'yı davet ettiğini belirtti.

Rus şirketi, üstlenici firmalara nükleer santral sürecinde yapılacak işler hakkında bilgi verdi. 20 miyar dolara mal olacak santralın ihalelerinin ise eylülde başlaması planlanıyor. ÇED raporu için haziranda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulması ve üç ayda alınması planlanıyor. Santralın Ruslar'a ait hisselerinin yüzde 49'una yerli ve yabancı birçok şirketin talip.



Kömüre teşvik geliyor



Kömür çıkarılmasına yönelik yatırımlar teşvik kapsamına alınıyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kömür istihracına (çıkarımına) yönelik yatırımların, "teşvik edilmeyecek yatırım konuları" listesinden çıkarıldığını açıkladı. Bakan Çağlayan, özellikle yüksek kalorili kömür üretiminin teşvik kapsamına alındığını belirtti.



Petrol Kanunu tamam



Petrol aranması ve işletilmesine ilişkin hükümleri yeniden düzenleyen Türk Petrol Kanunu kabul edildi. Buna göre Türkiye kara ve deniz olmak üzere iki petrol bölgesine ayrıldı. Arama izni 60 günde verilecek. Petrol araştırması yapılan bölgede hektar başına 50 kuruş ödenecek.



İnşaatta 16 milyar dolarlık fırsat



Akkuyu ve Sinop'a inşa edilecek nükleer santrallar Türk inşaat şirketlerine 16 milyar dolarlık yeni bir pasta sunuyor. Enerji Bakanlığı yerli katkının daha da artması için yeni bir yol haritası hazırladı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Sinop'a inşa edilecek nükleer santral 20 milyar dolara mal olacak. Her iki santralın inşaatı için toplam 16 milyar dolar harcanacak. İnşaatın tamamen Türk şirketleri tarafından karşılanması konusunda görüşmeler sürüyor.