T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Raif Ali Dinçkök atandı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı

20 Aralık 2018 21:01

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı.
Akkök Holding Yönetim Kurulu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Raif Ali Dinçkök, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Bugün Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Sevgili babam Sayın Ali Raif Dinçkök’ün gösterdiği yolda, tüm şirketlerimizle ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” (Fotoğraflı)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHATürkAkkök Holdingin Yönetim Kurulu BaşkanlığıAli Raif DinçkökünAralıkYönetim KuruluRaif Ali DinçkökAkkök Holding Yönetim Kurulunun Yönetim Kurulu BaşkanıAkkök Holdingin Yönetim Kurulu BaşkanıSevgili
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24