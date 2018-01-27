Akkışlalı kadınlar, Afrin'deki Mehmetçikler için Kayseri mantısı yaptı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Akkışla ilçesinde yaşayan kadınlar, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan askerler için mantı yaptı. Hazırlanan mantıların, Kilis Valiliği aracılığıyla askerlere ulaştırılacağı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin geçen hafta Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, vatandaşlar da duaları ve kendi elleri ile hazırladıkları yiyeceklerle Mehmetçiğe destek oluyor. Akkışla\'da bulunan, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi\'nde buluşan kadınlar, Afrin\'de mücadele eden askerler için mantı yaptı. 45 kilo hazırlanan Kayseri mantısının, Kilis Valiliği aracılığıyla bölgedeki askerlere gönderileceği belirtildi.



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