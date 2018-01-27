T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akkışlalı kadınlar, Afrin'deki Mehmetçikler için Kayseri mantısı yaptı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde yaşayan kadınlar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerler için mantı yaptı

27 Ocak 2018 20:26

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Akkışla ilçesinde yaşayan kadınlar, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan askerler için mantı yaptı. Hazırlanan mantıların, Kilis Valiliği aracılığıyla askerlere ulaştırılacağı ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin geçen hafta Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, vatandaşlar da duaları ve kendi elleri ile hazırladıkları yiyeceklerle Mehmetçiğe destek oluyor. Akkışla\'da bulunan, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi\'nde buluşan kadınlar, Afrin\'de mücadele eden askerler için mantı yaptı. 45 kilo hazırlanan Kayseri mantısının, Kilis Valiliği aracılığıyla bölgedeki askerlere gönderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ AkkışlaAfrin Zeytin Dalı HarekâtıHazırlananKilis ValiliğiTürk Silahlı KuvvetleriSuriye AfrinZeytin Dalı HarekâtıMehmetçiğeAkkışlaKayseri Mesleki EğitimKültürKAYMEKKadınGençlik Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24