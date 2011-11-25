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Politika

Akkiraz: Muharrem orucunda büyükşehir belediyeleri ne yapacak?

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Muharrem Orucu konulu basın toplantısında, iktidara

25 Kasım 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Muharrem Orucu konulu basın toplantısında,  iktidara “Siz Maraş katliamı ile yüzleştiniz mi? Sivas katliamı ile yüzleştiniz mi? Sivas’ta 7 yaşındaki Koray’ı yakan katillerin avukatı bugün sizin bakanınız değil mi” diye yüklendi.  Sorulara, "hazırladığım metnin içinde  yanıtları var” diyen Akkiraz, kabinenin bir bakanını da tartışmaya açtı.


'Büyükşehir Muharrem’de ne yapacak'

Sabahat Akkiraz, yarın Muharrem ayı orucunun başlayacağını söyledi ve belediyeleri, kamu ve özel sektörün vereceği sınavı gündeme taşıdı. “Bir Alevi olarak bu inancın bir mensubu olarak söylemek istediğim şudur, kim ne söylerse söylesin, biz ayrımları ortadan kaldırıyoruz, her şeyle yüzleşiyoruz dense de sonuçta iktidar asla Alevilik ile yüz yüze gelmiyor. Yüzleşemiyor. Yani Alevileri biliyorlar. Bakıyorlar ama görmüyorlar”. “Yarın Muharrem orucu başlayacak göreceğiz bakalım, hangi partiden olursa olsun" diyen Akkiraz, “O Büyükşehir belediyeleri ne yapacak? Bu orucu belediyeler ya da kamu kuruluşları nasıl karşılayacaklar? Aşure dağıtmakla ya da bir gece etkinlikte Hz. Hüseyin'i anlatmakla bundan kurtulamazsınız."
Maraş ve Sivas katliamıyla yüzleştiniz mi?
“CHP Dersim ile yüzleşsin” dendiğini anlatan Akkiraz, yeni bir çıkış yaptı ve “ Peki siz Maraş katliamı ile yüzleştiniz mi? Sivas katliamıyla yüzleştiniz mi? Peki sizler Meclis'te kimlerle yan yana oturuyorsunuz? Sivas'ta 7 yaşındaki Koray'ı yakan katillerin avukatı bugün sizin bakanınız değil mi? Onunla yan yana otururken mutluluk duyuyor musunuz? Cemevleri yıkılıyor, taşlanıyor siz hala yüzleşmekten bahsediyorsunuz".

 ‘Kerbelayı da CHP yaptır derlerse şaşırmayız’
 İktidarı ayrımcılık yapmakla suçlayan Akkiraz, ağır bir dille eleştirdiği iktidara, “ Kaç tane  Alevi müsteşar, vali, emniyet müdürü ya da genel müdürün var. Sen bunları devletin dışına ittin.  Yani zamane Yavuz Sultan Selimi diyebiliriz sana.  Dün dağ başlarında yaşamaya mahkum  edilmiştik. Bugün şehrin varoşlarına, işsizliğe ve açlığa mahkum ediliyoruz.  Cemevlerimiz yıkılıyor, taşlanıyor.Siz hala  yüzleşmekten bahsediyorsunuz.  Yakında  utanmasanız;  ‘Kerbelayı  CHP yaptı  deyip,  Aslında yezit te  CHP’liydi  derseniz hiç birimiz şaşırmayız”.

Gazetecilerin, “Sivas'ta 7 yaşındaki Koray'ı yakan katillerin avukatı bugün sizin bakanınız değil mi, dediniz, kim bu bakan?" sorusuna Akkiraz, "Metnin içinde soruların yanıtı var" dedi.Akkiraz, “  CHP’nin  Dersim’le ilgili özür dilemesi isteniyor” sorusuna, “ Eğer yüzleşilmesi gerekiyorsa benim metnimin içinde de yüzleşilmesi gerekenler var” yanıtı verdi.


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