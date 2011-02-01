Akkiraz CHP’ye katılıyor, Sarıgül yolda

T24 - Halk müziğinin sevilen ismi Sabahat Akkiraz'a CHP rozetini Kılıçdaroğlu takacak. Baykal döneminde partiden gönderilen Mustafa Sarıgül ve Gürbüz Çapan gibi isimler de CHP'ye dönüyor.

Alevi kesiminin büyük sevgi duyduğu halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın bugün yapılacak CHP Grup toplantısında partiye katılacağı ve rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun takacağı öğrenildi

Milliyet gazetesinin haberine göre, Akkiraz, ilk ve ortaöğrenimini Almanya’da yaptıktan sonra 1983’te döndüğü Türkiye’de ilk albümü olan “Şafak Söktü”yü çıkardı.

Bu arada, CHP’de eski Genel Başkan Deniz Baykal döneminde partiden ihraç edilenlere dönüş yolu açılıyor

Baykal döneminde yaklaşık bin 800 kişinin partiden ihraç edildiği belirtilirken Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, genel seçimin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak “Bu süreçte küskünlüğe yer yok” dedi. Gazeteport’a konuşan Tekin, parti ilkelerine aykırı bir tutum sergilemedikçe kimseye “Hayır, sen gelemezsin ve sen çalışamazsın” deme gibi bir lüksleri olmadığını ifade etti.

CHP’nin karar organlarının vize vermesi halinde bugüne kadar çeşitli nedenlerden ötürü, partiden ihraç edilen isimlere dönüş imkanı sağlanacak. Bu isimler arasında Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, eski milletvekillerinden Ahmet Güryüz Ketenci, Erol Tuncer de yer alıyor.



