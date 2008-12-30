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Akkaya'ya tazminat müjdesi

Deniz Akkaya ile Mehmet Yıldırım arasındaki hakaret davasına Yargıtay 4. Hukuk Dairesi son noktayı koydu.

30 Aralık 2008 02:00

Yargıtay, Deniz Akkaya’nın bir işadamından 300 bin dolar teklif aldığıyla ilgili sözü üzerine ‘kimseye değerinden fazla para vermeyiz’ diyen İTO eski Başkanı Yıldırım’ın tazminat ödemesine hükmetti.

Manken Deniz Akkaya ile İTO eski Başkanı Mehmet Yıldırım arasındaki hakaret davasına Yargıtay 4. Hukuk Dairesi son noktayı koydu.

Akkaya’nın 2002 yılında ‘Bir işadamı bana beraber olmam için 300 bin dolar teklif etti’ açıklamasının ardından Yıldırım ‘O kız değerini artırmak için yanlış taktikler uyguluyor. İşadamı ekonomiyi de bilir, piyasa fiyatlarını da. Kimseye değerinden fazla vermez’ demişti.

Yıldırım'ın bu sözleri üzerine Kadıköy 6. Asliye Mahkemesi’ne başvuran ünlü manken 100 bin YTL’lik manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, Deniz Akkaya’nın açtığı davayı reddetti.
 
Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak İTO eski Başkanı Mehmet Yıldırım’ın tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
Yargıtay gerekçesinde sözlerin eleştiri ve düşünce açıklaması sınırlarını aştığı görüşüne yer verdi.

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