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Akkaya'ya 4 bin lira ödeyecek

Deniz Akkaya hakkında ‘Devede bile boy var ama eşek çekiyor’ diyen şarkıcı Yeşim Salkım, 4 bin lira tazminat ödeyecek

19 Mart 2009 02:00

Deniz Akkaya hakkında ‘Devede bile boy var ama eşek çekiyor’ diyen şarkıcı Yeşim Salkım, 4 bin lira tazminat ödeyecek

Deniz Akkaya, 1 Ekim 2006 yılında İlker İnanoğlu ile evliyken bir basın toplantısında kendisi ve Güzide Duran için “Devede bile boy var ama eşek çekiyor” şeklinde ifade kullanan Yeşim Salkım hakkında açtığı tazminat davasını kazandı.

Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme yayın yoluyla Deniz Akkaya’ya hakaret ettiğine hükmettiği Salkım’ın 4 bin TL ödemesine karar verdi.

Geçen aylarda Akkaya, eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım’a karşı açtığı tazminat davasını da kazanmıştı. Akkaya, 2002 yılında bir iş-adamının kendisine bir haftalık aşk karşılığı 300 bin dolar teklifinde bulunduğunu söylemiş, Yıldırım da bir röportajında “O kız değerini artırmak için yanlış taktikler uyguluyor. İşadamı ekonomiyi de bilir, piyasa fiyatlarını da. Kimseye değerinden fazla vermez” demişti.

Avukat masrafına gidecek

Daha önce Mehmet Yıldırım’dan kazandığı tazminatı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını açıklayan Deniz Akkaya, Yeşim Salkım’dan alacağı 4 bin TL’yi ise avukat masrafları için harcayacağını belirtti. Açtığı tazminat davalarının hepsini kazandığını söyleyen Akkaya, “Gördüğünüz gibi, açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Herkes kullandığı cümlelere dikkat etmeli. Kimse bana bugüne kadar dava açmadı. Çünkü ben kullandığım cümlelere dikkat ediyorum” dedi.

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