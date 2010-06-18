Akkaya Özbilgin çiftinden dansözlü barışma

T24

Haberkonseyi'nde yer alan habere göre, Alev Soylu’nun sahne aldığı mekanda eğlenen Önbilgin ve Akkaya çifti, barışmalarını dansöz oynatarak kutladılar. Dansözün ısrarlarına rağmen oynamak istemeyen Akkaya, “Ben oynamayı hiç bilmiyorum; hayatımda göbek atmadım” diyerek çantasından çıkarttığı parayı dansöze yapıştırdı.Aynı mekanda Fatih Ürek arkadaşlarıyla eğlenirken, Serpil Benay çiftin yanına gelerek, “Bu kız dövülür mü, bu kız sevilir” diyerek barışmalarını kutladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen Akkaya, Önbilgin için masadaki kız arkadaşlarına ‘Mahallenin haylaz çocuğu’ yakıştırmasını yaptı.