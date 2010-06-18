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Akkaya Özbilgin çiftinden dansözlü barışma

Deniz Akkaya’yı herkesin içinde tokatlayan Efe Önbilgin, kadın arkadaşlarıyla birlikte barışma eğlencesi düzenledi.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - Geçtiğimiz günlerde bir restoranda kızının annesi Deniz Akkaya’yı herkesin içinde tokatlayan Efe Önbilgin, bir haftalık küslük döneminden sonra kadın arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme Matizz’de barışma eğlencesi düzenledi.



Haberkonseyi'nde yer alan habere göre, Alev Soylu’nun sahne aldığı mekanda eğlenen Önbilgin ve Akkaya çifti, barışmalarını dansöz oynatarak kutladılar. Dansözün ısrarlarına rağmen oynamak istemeyen Akkaya, “Ben oynamayı hiç bilmiyorum; hayatımda göbek atmadım” diyerek çantasından çıkarttığı parayı dansöze yapıştırdı.

Aynı mekanda Fatih Ürek arkadaşlarıyla eğlenirken, Serpil Benay çiftin yanına gelerek, “Bu kız dövülür mü, bu kız sevilir” diyerek barışmalarını kutladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen Akkaya, Önbilgin için masadaki kız arkadaşlarına ‘Mahallenin haylaz çocuğu’ yakıştırmasını yaptı.


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