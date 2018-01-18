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Akit'ten: TOKİ, AK Parti döneminde coştu

"2003 yılından bu yana 817 bin 817 bin konut inşa ettik"

18 Ocak 2018 15:24

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, 2018 hedeflerinin 65 bin konut olduğunu ve bunların yüzde 98’inin sosyal konut olacağını belirtti. Yeni Akit gazetesinde Turan'ın ifadelerine yer verilen haberde, "TOKİ, AK Parti döneminde coştu" yorumu yapıldı.

Yeni Akit'ten Hacı Yakışıklı'nın haberine göre TOKİ Başkanı Turan, 1984'ten 2003 yılına kadar yalnızca 43 bin konut yapıldığını ifade ederek, 2003 yılından bu yana ise 817 bin 817 bin konut inşa ettiklerini belirtti. Turan şunları kaydetti:

"Sadece 2016’da 65 bin konut, 2017 yılında ise 58 bin konut yaptık. 19 yılda 43 bin konut yapan bir idare var. Bir yılda 65 bin konut yapan bir idare var. Dolayısıyla 2016 ve 2017 yılı bizim açımızdan çok büyük atılımla geçti”

2018 hedeflerinin 65 bin konut olduğunu ve bunların yüzde 98’inin sosyal konut olacağını belirten Turan, “Yüksek gelir grubuna değil, alt ve orta gelir grubuna yönelik yapılacak konutlar. Bu yapacağımız konutların taksitleri 300 liradan başlayarak 700 liraya kadar olacak. Bu hedefleri önümüze koyarak inşallah çalışıp başaracağız" bilgilerini paylaştı.

Güneydoğu'ya 25 bin konut

“Güneydoğu’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için yaptığımız 25 bin konutun tamamını 2018’de teslim etmiş olacağız” diyen TOKİ Başkanı Turan, “Yine yapmış olduğumuz kamu binaları var, stratejik binalar var, inşallah onları teslim edeceğiz. 2016-2017 rakamsal olarak büyümemizi önemli oranda artırdık. 2016’da ödememiz 10,5 milyar iken 2017’de 15,5 milyar oldu. Yaklaşık yüzde 40 büyüdük. Bu yıl da yaklaşık 16-16,5 milyar bütçe oluşturup bunu kullanacağız” diye konuştu.

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