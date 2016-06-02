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Akit'ten sakalı yasakladığı iddia edilen Ersun Yanal'a: Trabzonspor'da bir 28 Şubatçı!

Trabzonspor'dan haberle ilgili yapılan açıklamada Yanal'ın sakalı yasaklamasının söz konusu olmadığı belirtildi

02 Haziran 2016 14:27

Trabzonspor’un başına üçüncü kez getirilen Ersun Yanal sakallı futbolculardan sakallarını kesmelerini istediği iddia edilmişti. Bu iddiayı manşetine taşıyan Yeni Akit gazetesi "Trabzonspor'da bir 28 Şubat'çı" başlığını attı. Ardından Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada teknik direktör Ersun Yanal’ın futbolculardan böyle bir isteği olmadığı belirtildi.

Gazete bugünkü sayısında Yanal'ı hedef gösterirken, "Trabzonspor'da bir 28 Şubat'çı" manşetini attı. "28 Şubat kafası Trabzonspor'a da sıçradı" diyen gazete haberinde, "Fenerbahçe'deyken bakımsız sakalları ve dövmeleriyle bilinen Raul Meireles'e ses çıkarmayan Ersun Yanal, Trabzonspor'da göreve başlar başlamaz sakal düşmalığına soyundu" ifadelerini kullandı. Gazete Yanal'ı birinci sayfasındaki karikatürde de hedef aldı.

Haberlere ilişkin bugün Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada "Bazı basın yayın organlarında Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın futbolcularımıza sakal yasağı getirdiği yönünde haberler çıkmıştır. Böyle bir yasak söz konusu olmadığı gibi, kılık kıyafet ve yaşam tarzları kişilerin özgürlük alanına girmektedir. Trabzonspor Kulübü'nün işi kişilerin özgürlük alanına müdahale etmek değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

İşte o manşet:

ETİKETLER

Yeni Akit GazetesiTrabzonsporErsun YanalRaul Meirelessakal

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