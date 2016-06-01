Ersun Yanal'dan 'sakallar kesilecek' talimatı

Ligde sezonu beklentilerin çok uzağında tamamlayan ve takımın başına 3. kez Ersun Yanal’ı getiren Trabzonspor’da, 55 yaşındaki başarılı teknik adamın etkisi hissedilmeye başladı. Yanal, başta Aykut Demir olmak üzere oyuncularından sakallarını kesmesini istedi.



Ersun Yanal’ın, sakallı futbolcuların sakallarını kestirmesi talimatını verdiği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, ilk etapta yardımcıları aracılığıyla Bordo-mavili futbolcuları tek tek arattırarak kılık kıyafet konusunda uyarılmasını istedi.

Yanal’ın, özellikle sakal bırakan her kim olursa olsun, sakallarını kestirmesi talimatını ilettiği ifade edildi. Bordo-mavili futbolcuların da bu isteğe olumlu yanıt verdiği belirtildi. Buna göre; başta Aykut Demir olmak üzere, Mehmet Ekici, Mustafa Yumlu, Onur Kıvrak, Güray Vural, Musa Nizam ve Zeki Yavru’nun sakallarını kesecekleri bildirildi.