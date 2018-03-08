Akit'ten Saadet Partisi'ne sitem: Yapma Temel abi!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun IMF ile ilgili söylediklerini eleştirdi. Karamollaoğlu'nun, "Bugün biz IMF’den borç almıyoruz ama emin olun IMF’den borç alsak, almamaktan daha iyi noktada olurduk" sözlerine, "Rahmetli Erbakan ile yıllarca çalışmış bir siyasetçi bu sözleri nasıl sarfeder, Temel Abi?" diyerek tepki gösteren Karahasanoğlu, "Yapma Temel abi!" dedi.

Karahasanoğlu'nun "Yapma Temel Abi!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kartel medyasının bulunmaz bir ismi oldu..

İktidara yürüyecek olsa..

İktidara ciddi bir rakip durumuna gelse..

Bir tanesi ne ekranına çıkartır, ne de gazetesinde isminden bahseder..

Bırakın ekrana çıkartmayı, gazetesinde haberini vermeyi, tam aksine, iftiralarla, yalan haberlerle ismini yan yana koyar..

Şimdi Temel Abi’yi televizyonlarına konuk eden Fatih Altaylı değil midir, Erbakan Hoca’mıza en ağır küfürleri eden..

Şimdi ne oldu da, Milli Görüş adına söylenen her şeye “Haa öyle mi? Çok doğru” diye karşılık veren bir Altaylı çıktı karşına, hiç düşündün mü Temel Abi?..

Hani sen doğruyu söylesen..

Yine “Eyvallah” diyeceğim..

“Onların niyeti ne olursa olsun.. Doğrular söyleniyor ya.. Biz ona bakalım”diyeceğim.

Ama nedendir bilmem, ya konuk olduğun ekranın haramzadeliğinden..

Ya da, senin “Partiyi ayakta tutmalıyım” hırsından dolayı.

Sen de doğruları söylemiyorsun, Temel Abi..

“Laga luga yapma, somut konuş” diyeceksin..

Ben de, “somut konuşan”ları severim zaten.

Buyur izah et, Temel Abi: “Türkiye iflasın eşiğinde” derken neyi kastediyorsun?..

Tam olarak senin cümleni vereyim:

“Hâlâ İstanbul kanalından, hâlâ Çanakkale Köprüsü’nden bahsediliyor. Yahu biz iflas etmiş bir ülke haline geliyoruz. Kimse bize para vermiyor!”

Öyle mi Temel Abi?..

Benzer iddiaları daha önce birçok kişi söylemişti, sen de biliyorsun...

Yıllardır söylendi..

Fakat bu arada Marmaray yapıldı bitti..

Avrasya Tüneli yapıldı bitti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı bitti.

3. Havalimanı için, neler söylendi neler..

“Bankalar para vermiyor” dendi..

“Yüksek faizi dayattılar” denildi..

Ne oldu Temel Abi?

Bir aksilik olmazsa, bu yıl sonunda, 3. Havalimanı, büyük oranda hizmete girecek mi?

Girecek..

O zaman niye, iflas etmiş söylemlerle ekrana çıkarsın, Temel Abi?

Söylendi bunlar..

Doğru çıkmadı..

Somut örnekleri ile doğru çıkmadı..

Bir tane örnekle değil..

10’a yakın dev hizmet ile doğru çıkmadığı tescillendi..

Niye onların yalanını, sen de tekrar edersin, Temel abi?

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Temel Abi’nin IMF ile ilgili söyledikleri var ki..

Evlere şenlik.

Altaylı’nın da tuzağı ile..

“Ama IMF borçlarını ödedik diyor Sayın Cumhurbaşkanı” tuzak sorusuna şöyle cevap veriyor, Temel abi:

“O da ayrı bir muamma. (..) Bugün biz IMF’den borç almıyoruz ama emin olun IMF’den borç alsak, almamaktan daha iyi noktada olurduk.”

Rahmetli Erbakan ile yıllarca çalışmış bir siyasetçi bu sözleri nasıl sarfeder, Temel Abi?

Hani IMF kan emici idi?

Unuttuk mu?

IMF ile çalışsak, neyi güzel olacak, söyler misin Temel Abi?

Hayır hayır, Temel Abi’nin, benim bu soruma, daha sormadan verdiği cevabı atlamayacağım..

Aynen şunu söylüyor, Temel Abi:

“Çünkü IMF’nin bize dikte ettireceği faiz, bugün aldığımız faizin çok altında kalırdı. Bugün Avrupa’da eksi faiz var. Biz gidiyoruz yüzde 13,2 - 13,3 ile borçlanıyoruz. Bu akıl almaz bir şey.”

Bu sözlere Altaylı’nın, “Yani Avrupa’da bankadan borç alınıyor. Borç karşılığında faiz ödeme olmadığı gibi, hizmet bedeli vesair alınmayarak, üstüne bir de fazladan para alınıyor” yorumu var ki..

Milleti resmen enayi yerine koyma, bu anlatım..

Nerede, kim eksi faiz veriyor?

Söyleyin be abiler..

Söyleyin de bilelim..

Bizim faizle işimiz olmaz ama..

Faizle iş yapmayı caiz görenler alsın..

Bırakın bu edebiyatı..

Somut konuşun..

“Avrupa’daki şu banka, TL cinsinden, eksi faiz uyguluyor” deyin de göreyim sözünüzün doğruluğunu..

“Biz TL demiyoruz. Avro diyoruz” diyecekseniz..

Orda durun..

Türkiye’nin % 13 ile borçlandığını söylerken, TL cinsinden mi söylüyorsunuz.. Avro cinsinden mi?

Yapmayın..

Lütfen, Milli Görüş’ün dürüstlüğüne halel getirmeyin..

Avro cinsinden.. Ve özel bazı şartlara tâbi borç vermeyi..

“Önüne gelen alabilir”miş gibi..

En önemlisi, “TL cinsinden”miş gibi..

Göstermeyin..

“Avro cinsinden borçlanma” ile söze başlayıp, “TL cinsinden borçlanma”yla devam etmeyin..

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IMF ile ilgili muhabbet sürüyor..

Şöyle diyor Temel Abi:

“Son 17 sene içinde Türkiye, takriben kısa, orta vadeli borçlarla 1 trilyon 600 küsur milyar lira para çevirmiş. Bu sürede 708 milyar lira faiz ödemişiz. Bu seneki faizlerle bu 780 milyar liraya çıkacak. ‘IMF’ye borcumuz kalmadı’ demenin bir mantığı kalmadı ki. Çünkü IMF’den daha yüksek faizlerle bize borç verenlere mahkum kaldık.”

Söz doğru..

Ama haklı değil..

Önceki 17 seneyi hatırlatmazsan...

Önceki yıllarda faize giden parayı hatırlatmazsan..

Olmaz ki, Temel Abi..

Dün ne imiş, bugün ne olmuş, onu söylersen, haklı olursun..

Düne göre, bugün ödediğimiz faiz arttı ise, o zaman haklı olursun Temel abi...

“Faize giden parayı daha büyük ölçüde azaltabilirlerdi. Yapmadılar. Yapamadılar” diyebiliyorsan, o zaman haklı olursun, Temel Abi..

Bunu diyemiyorsan..

Sanki önceki yıllarda faize giden para daha az imiş.

Veya aynı imiş de..

AK Parti iktidarında faize giden para artmış gibi..

Bırakın artmayı, yerinde saymış gibi bir algı oluşturursan..

Yanlış söylemiş olursun, Temel Abi..

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Temel Abi anlatıyor yine:

“Yunanistan iflas etmiş bir ülke. Ekonomisi bizden beter. Yüzde 1 ile borçlanıyor Yunanistan.”

Eeee?

Tayyip Bey de faizin yüksekliğinden şikayetçi değil mi zaten?..

Sen de bir destek versen, “Tayyip Bey doğru söylüyor, indirelim şu faizleri”desen..

Faizlerin yüksekliği konusunda, haramzadelerle iş bitiren Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meral Akşener’e ümit vaat etmesen..

Sana daha yakın olan Tayyip Bey’e destek versen..

Daha doğru olmaz mı, Temel Abi?