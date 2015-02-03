Akit'ten Haşim Kılıç'a 'hoşgeldin'

Yeni Akit yazarı Hasan Karakaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçilen Kadir Özkaya'nın Yemin Töreni'nde (2 Şubat 2015) yumuşak mesajlar vermesini "Hoşgeldiniz Haşim Bey... Dönüşünüz muhteşem oldu!" yorumuyla karşıladı.

Kılıç'ın daha önce Erdoğan'la yaşadığı polemiklere dikkat çeken Karakaya, "Diyalog kuruldu, buzlar çözüldü..." dedi.

Karakaya'nın "Nuray Mert cevap verdi... Fetullah Gülen de verebilecek mi?" başlığıyla yayımlanan (3 Şubat 2015) yazısının ilgili bölümler şöyle:

Hoşgeldiniz Haşim Bey... Dönüşünüz muhteşem oldu!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bir yazımdan dolayı, bana “dâvâ” açmıştı... Dolayısıyla “mahkemelik” durumdayız ama, ben ona, “demokrasiye dönüşü”nden dolayı, yine de “hoş geldiniz” diyorum...

Dönüşü muhteşem oldu!..

Daha önce; Erdoğan’la “polemik”ler yaşamış, Türkiye’ye “korku iklimi”nin hakim olduğunu söylemiş, AYM’nin “Twitter’a özgürlük kararı”nı eleştirip, “kararı milli bulmadığını” söyleyen Erdoğan’ın eleştirisini “sığ” bulmuş, yine Erdoğan’ın “gömlek” benzetmesini kullanıp; “Biz gömlek değiştiren bir karakter değiliz” demiş, Erdoğan’ı; “Yargı üzerine baskı kurmakla”suçlamıştı!..

Hemen herkes, “N’ooluyor?” diye sorup; “Haşim Bey de mi Paralel’in etkisine girdi?” diye merak ederken, öyle anlaşılıyor ki; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçenlerde “Yüksek yargıya verdiği yemek” esnasında diyalog kuruldu, buzlar çözüldü...

Öyle olmalı ki; Haşim Bey; dün “Anayasa Mahkemesi’ndeki yemin töreni”ne katılanCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapıda karşılamış... Konuşması esnasında da, “kendisine yakışan” ifadeler kullanıp; “Kurum ve kişilere ülkeyi kurtarma çağrısı yapılan dönemler kapanmıştır... Sorunların demokratik yollarla çözülmesi gereken bir süreç başlamıştır” demiş...

Kendisine “hoş geldin” diyorum...

Dönüşü, gerçekten de muhteşem oldu!..