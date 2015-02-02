Haşim Kılıç: Türkiye’de artık kurumlara ülkeyi kurtarma çağrıları yapılan dönem kapandı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Medeniyetleri çarpıtarak değil barıştırarak yol almalıyız. Türkiye’de artık kurumlara ülkeyi kurtarma çağrıları yapılan dönem kapanmıştır" dedi. Kılıç, 2012'den bu yana 33.569 bireysel başvuru alındığını da açıkladı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçilen Kadir Özkaya'nın Yemin Töreni'nde konuştu.

Kılıç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Farklılıklar potansiyeli tehlike olarak görürsek özgürlük daralır.Bireysel başvururunun ön görülmesindeki amacı vatandaşlarımızın AİHM’e gitmedenAYM’ye başvurarak hak ihlallerinin tespit edilmesi olduğuna göre hedefe ulaşıldığını söylemek yanlış olmaz.

Mahkememiz verdiği kararlarıyla Avrupa'da övgüye mahzar oldu. Aldığımız kararlar AİHM tarafından isabetli bulundu. Mahkememiz bireysel başvuruda özgürlük alanlarını genişletmektedir. AYM bireysel başvuruda vermiş olduğu kararlarla halkların teminatı konusunda güçlü irade ortaya koymaktadır. İş yükü sorununun asıl kaynağı uzun yargılamam ve uzun tutukluluk sorunlarının çözülememesidir.

2 yılda 33 bin 569 başvuru yapıldı. Başvuruların önemli bir kısmı da adil yargılama talebi. En büyük sıkıntı davaların makul sürede bitirilmemesi.

Artan iş yükü karşısında yapılacak düzenlemenin refahlık sağlayacağı belirtilmelidir. Yargıdaki yapısal sorunlar giderilmelidir.

İptal davaları

2014 yılı öncesine ait bekleyen itiraz ve iptal davası yoktur.artık iptal ve itiraz davalarının geciktirilmesi sorunu yok.Medeniyetleri çarpıtarak değil barıştırarak yol almalıyız. Artık ülkeyi kurtarma çağrısı yapılan dönemler sona erdi.

'Kurtarma çağrısı yapılan dönem kapandı'

Yasama, yürütme ve yargı organlarının, üstün hukuka bağlı, özverili gayret ve çalışmaları demokratik hukuk devleti olma yolunu açacaktır. Türkiye'de artık ülkeyi kurtarma çağrısı yapılan kurum ve kişiler dönemi kapanmış, sorunların demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi gereken bir süreç başlamıştır.