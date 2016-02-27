T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akit'ten 'Gül'ün atadığı hakimler casusluğa vize verdi' manşeti!

Yeni Akit AYM'nin kararının 'yargı fecaati' olarak nitelendirildiğini belirtirken, nitelemenin kim tarafından yapıldığını belirtmedi

27 Şubat 2016 17:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın gazetelerden Yeni Akit, Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin casusluk sanıklarına vize verdiğini ileri sürdü. 3 ret oya karşı 12 kabul oyuyla verilen kararda üyelerin kim tarafından atandığını ve hangi yönde oy kullandıklarını yazan gazeteye göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Recep Kömürcü, Alparslan Altan, Erdal Tercan, Muammer Topal, Muhammet Emin Kuz, Burhan Üstün, Engin Yıldırım, Tahsin Gökcan ve Zühtü Arslan kabul oyu verirken Nuri Necipoğlu karar toplantısına katılmadı. 

Akit, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in atadığı 3 üyeden ikisi kararı kabul etti. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Serruh Kaleli ve Osman Paksüt, kararda kabul oyu kullanırken, Serdar Özgüldür kararın verildiği görüşmeye katılmadı.

Erdoğan’ın atadığı üye Kadir Özkaya’nın ret oyu verdiğini belirten gazete, TBMM tarafından atanan Hicabi Dursun ve Rıdvan Güleç’in de ret oyu kullandığını ileri sürdü. TBMM tarafından atanan bir diğer üye olan Celal Akıncı ise, kabul oyu verdi. 

 

'Çifte standart'

 

AYM’nin ‘hak ihlali var’ kararının ‘yargı fecaati’ olarak nitelendirildiğini iddia eden Yeni Akit, yargı fecaati nitelemesinin kim tarafından yapıldığını belirtmedi. Gazete, Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun 679 gündür bekletildiğini hatırlatarak, Dündar ve Gül’ün başvurusunun 81 günde sonuçlanmasının çifte standart olduğuna vurgu yaptıç 

ETİKETLER

yeni akitanayasa mahkemesican dündarerdem gül

İlgili Haberler

Can Dündar: Avukatlarımız, MİT TIR'ları haberini basmadan önce hapse girebileceğimize dair bizi uyarmıştı

"92 gün hiç güneş görmedik; müziği açıp kendi kendime dans ettim"

Can Dündar'dan 'bir yandaş yazı denemesi': Erdoğan'a teşekkür borçlu olduğumu düşünüyorum...

"Sayenizde saklamaya çalıştığınız MİT TIR'larını tüm dünya duydu"

Star: AYM'nin Dündar ve Gül kararı FETÖ'nün yeni darbe girişimi!

"FETÖ, Dündar ve Gül için AYM'deki kripto üyelerine kamikaze dalışı yaptırdı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24