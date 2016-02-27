Akit'ten 'Gül'ün atadığı hakimler casusluğa vize verdi' manşeti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın gazetelerden Yeni Akit, Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin casusluk sanıklarına vize verdiğini ileri sürdü. 3 ret oya karşı 12 kabul oyuyla verilen kararda üyelerin kim tarafından atandığını ve hangi yönde oy kullandıklarını yazan gazeteye göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Recep Kömürcü, Alparslan Altan, Erdal Tercan, Muammer Topal, Muhammet Emin Kuz, Burhan Üstün, Engin Yıldırım, Tahsin Gökcan ve Zühtü Arslan kabul oyu verirken Nuri Necipoğlu karar toplantısına katılmadı.

Akit, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in atadığı 3 üyeden ikisi kararı kabul etti. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Serruh Kaleli ve Osman Paksüt, kararda kabul oyu kullanırken, Serdar Özgüldür kararın verildiği görüşmeye katılmadı.

Erdoğan’ın atadığı üye Kadir Özkaya’nın ret oyu verdiğini belirten gazete, TBMM tarafından atanan Hicabi Dursun ve Rıdvan Güleç’in de ret oyu kullandığını ileri sürdü. TBMM tarafından atanan bir diğer üye olan Celal Akıncı ise, kabul oyu verdi.

'Çifte standart'

AYM’nin ‘hak ihlali var’ kararının ‘yargı fecaati’ olarak nitelendirildiğini iddia eden Yeni Akit, yargı fecaati nitelemesinin kim tarafından yapıldığını belirtmedi. Gazete, Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun 679 gündür bekletildiğini hatırlatarak, Dündar ve Gül’ün başvurusunun 81 günde sonuçlanmasının çifte standart olduğuna vurgu yaptıç