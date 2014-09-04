Akit'ten: Gülen'in kirli çamaşırlarını koklayıp kafa yapan hain cemaat, AKP'ye travestili şantaj derdinde

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatini eleştirerek, “Cinler âlemine sızdılar, F tipi cinleri hortlatarak alüftelelerin, eşcinsellerin peşinde koşturup, tape, tape bilgiler toplattılar. Risale-i Nur cemaatine sızdılar, Gülen’in kirli çamaşırını koklayarak kafa yapan, F tipi bir yapı çıkardılar. Milliyetçilerin içine sızdılar. Pensilvanya beslemesi “Şaman”ın, fırt fırt burnunu sildiği mendillere yüz göz sürerek, beddualarına “amin” diyen F tipi bir milliyetçilik akımı meydana getirdiler” diye konuştu.

“Sonuç olarak her yere sızdılar ve her nereye sızdılarsa, sızdıkları yeri duman ettiler” diyen Mehtap Yılmaz, “Böyle viraller işte, böyle tehlikeliler. Açık değil örtükler, cesur değil sinsiler çünkü! Pisler, hainler… Şimdi de âlüfteli, travestili şantaj-montaj yapımlarıyla, Davutoğlulu AK Parti’ye “çelme” takma, Neo-conların gözlerini boyama derdindeler” görüşünü dile getirdi.

Mehtap Yılmaz’ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (4 Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “Fethullah Gülen’in kulağını çeken çekene!” başlıklı yazısı şöyle:

‘Fethullah Gülen’in kulağını çeken çekene!’

Pensilvanya bedduacısı, dergisine “Sızıntı” ismini vermekle, örgütünün karakterini tek kelimeyle özetlemiş!

Hakikaten Sızıntı!

Hem öyle bir Sızıntı ki, sızdıkları her yerin kimyasını bozdular!

Müslümanlığa sızdılar, Peygamberi kamyona bindirdiler!

Melekût âlemine sızdılar, F tipi melekleri(!) mafyatik tahsilât işlerinde kullandılar.

Cinler âlemine sızdılar, F tipi cinleri hortlatarak alüftelelerin, eşcinsellerin peşinde koşturup, tape, tape bilgiler toplattılar.

Risale-i Nur cemaatine sızdılar, Gülen’in kirli çamaşırını koklayarak kafa yapan, F tipi bir yapı çıkardılar.

Milliyetçilerin içine sızdılar. Pensilvanya beslemesi “Şaman”ın, fırt fırt burnunu sildiği mendillere yüz göz sürerek, beddualarına “amin” diyen F tipi bir milliyetçilik akımı meydana getirdiler.

HDP’ye sızdılar, Gülen gaza bastıkça hız yapan F tipi Selahattin Demirtaş’lar ürettiler.

Solcuların içine sızdılar, Sarıgül örneğindeki gibi Gülen’in elini öperek level atlayan, F tipi solcular türettiler.

Alevilerin içine sızdılar, Pensilvanya çeperinde semah dönen çakma dedelerin kumandasında, F tipi bir Alevilik icat ettiler.

Hıristiyanlığa sızdılar, Hıristiyanlara kippa takıp Yahudilerin köleleri haline getirdiler.

Sonuç olarak her yere sızdılar ve her nereye sızdılarsa, sızdıkları yeri duman ettiler.

Böyle viraller işte, böyle tehlikeliler.

Açık değil örtükler, cesur değil sinsiler çünkü!

Pisler, hainler…

Şimdi de âlüfteli, travestili şantaj-montaj yapımlarıyla, Davutoğlulu AK Parti’ye “çelme” takma, Neo-conların gözlerini boyama derdindeler.

Tabii millet bunu yerse…

Yemezse Yahudi lobileri küser.

Neo-conlar, Gülen örgütünü sütten keser.

CIA’nın Bedduacıyla işi biter.

Obama da ülkesinden defeder.

Sonra gelsin hezeyanlar, gelsin ayılmalar bayılmalar, gelsin beddualar lanetler!

Bu yüzden Şaman’ın, elindeki son “tape”leri de piyasaya sürmesini bekliyorum şu günlerde…

Ölümüne saldıracağını tahmin ediyorum.

Zira merkez üssü malikâne olan sismik sarsıntılar, Pensilvanya’yı dar etmiş Fethullah Gülen’e!

Yahudi Lobileri mi dersiniz, Neo-conlar mı dersiniz, CIA&MOSSAD mı dersiniz…

Fethullah Gülen’den hesap soran sorana, kulağını çeken çekene…

Başaramazsa, tek kişilik rezervasyon yapmalı acilen “Ağlama Duvarı”nın dibine…

Eh Gülen bu!

Artistik ağlamalar sızlamalar gelir herhalde…

Namaz kılarken fotoğraf çektirir, ağlar sızlar, acındırır kendisini herhalde…

F tipi casus polisler gibi son bir OTPOR pozu da verir tabii bize…

Ellerini havaya kaldırır ve haykırır! “Haram Lokma Yemedim” diye!

Tabii millet, “daha ne yiyesin” demezse!

Bankasya’yla batmayın…

Son sözüm, evini barkını satıp, Bankasya batmasın diye FAİZLE KREDİ ÇEKEN F tipi androidlere…

“Go” dedi, twitleri ikiye katladınız.

Millete söve saya, gırtlağınıza kadar fosseptiğe battınız.

Kendinizi Robin Hood vehmedip, milletin kurbanlarını alıp, İsrail’e yedirdiniz.

Kadınlarınızın başını açtırdınız.

Altınlarını, çeyizlerini satıp örgütü beslediniz.

Susturdunuz, ezdiniz, üzdünüz, mahfettiniz.

Gülen’in “ebediyen boş ol” çağrısına uyup, henüz boşamadı iseniz, aklınızı başınıza devşirin.

İnadına boşamayın…

İnadına Bankasya için kredi çekmeyin…

İnadına evinizi, arabanızı satmayın…

İnadına Fetullah Gülen’in el yazısıyla yazıp, internetten yirmi dolara satışa çıkardığı o KITMİR KOLYESİ’ni kırın!

KITMİRleştiren tüm zincirleri…

Yoksa o KITMİR KOLYELERİ’ni taktırdı da mı bu hale getirdi sizi?