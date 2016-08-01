Akit'ten Ahmet Hakan'a: Hergele, ahlâksız, utanmaz!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak Ahmet Hakan'a, "Benzer bir darbe girişimi dedikoduları sırasında, 'Gaza gelme Tayyip' diyerek, bir yandan Tayyip Erdoğan’ı frenleyen, bir yandan da darbeci askeri gaza getirmeye çalışan hergele" dedi. "Görüyorsunuz değil mi, hergelenin ahlaksızlığını, utanmazlığını, 15 Temmuz darbesi kısa sürede bastırıldığı için, kimin ne yanda durduğu pek anlaşılamadı. Onlar da aradan sıyrılıp 'Biz ilk saatten itibaren, darbe karşıtı yayın yaptık' diyorlar" ifadesini kullanan Karahasanoğlu, "Biz sizin, cemaziyelevvelinizi biliriz, hergele.. sadece senin değil, patronunun da" diye yazdı.

Ali Karahasanoğlu'nun, "'Menderes asıldığında mantar bile patlamadı' tehdidi kimin?" başlığıyla yayımlanan (1 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Daha yakın zaman önce..

Benzer bir darbe girişimi dedikoduları sırasında..

“Gaza gelme Tayyip” diyerek, bir yandan Tayyip Erdoğan’ı frenleyen, bir yandan da darbeci askeri gaza getirmeye çalışan hergele..

“Bu halktan bir cacık olmaz.. Yürü aslan darbeciler” demeye getiren hergele..

“Darbeyi yapın, korkmayın. Menderes idam edildiğinde, mantar tabancası bile patlamamıştı” kışkırtmasına soyunan hergele..

Şimdi darbe karşıtı mücahidliğe soyunmuş!

Yanına patronunu almayı da unutmamış!

Hergele 15 Temmuz akşamı patronu ile olan konuşmasını şöyle aktarıyor:

“Aydın Doğan’ı aradım. ‘Sanırım darbe oluyor’ dedim. Belirsizliklerin sürdüğü... Birçok AK Parti yetkilisinin bile ‘bakalım kim kazanacak’ falan diyerek durumu kollamaya başlayıp arazi olduğu... O dakikalarda... Aydın Doğan’ın mesajı çok netti: ‘Askeri darbe felakettir. Demokrasiden ve sivil yönetimden yanayız.”

Caart.. Kaba kağıt!

¥

Buyrun Anayasa Mahkemesi’nde AK Parti için kapatma davası açıldığında.

Aynı patronun.

Aynı hergelesi.

Hürriyet’te ne yazmış, birlikte okuyalım..

“Ey Tayyip Erdoğan..” diye başlıyor yazı..

Yapmadığı askerlikteki, bir arkadaşına hitap eder gibi.. Şöyle devam ediyor:

“Senin için çok güzel şeyler yazıp çiziyorlar.

Diyorlar ki: ‘Tayyip aslandır, kaplandır... Öyle Başvekil Adnan Menderes gibi, boynunu vurmaya kararlı yargıcın karşısında, ‘Emrinizdeyim Reis Beyefendiciğim’ diyerek iki büklüm olmaz... Kükremiş sel gibidir, bendini çiğner aşar... Sıkıyı görünce şapkasını alıp gitmez... 8 saatlik MGK toplantılarında şıpır şıpır ter dökmez...’

Gözlemleyebildiğim kadarıyla...

Sen de ‘verilen bu coşku’ karşısında...

Etten ve kemikten yaratılmış bir insanoğlu olarak...

Kayıtsız kalmıyorsun / kalamıyorsun...”

Yaa hergele..

Ne çabuk unuttun..

Şimdi darbenin bastırılmasından 15 gün sonra, “Patron demokrasinin yanında” demek kolay..

Bir önceki darbenin, henüz daha neticesinin ne olacağı belli değil iken..

Siz hangi noktada duruyordunuz?

Bu alıntılar, yine o günkü yazısından:

“ .. nefret eder hale getirdin. .. hiç anlamadın.. .. kulak vermedin. ..garantiyi sunamadın. ..değerlendiremedin. ..dönüverdin. ..daha da kıllandırdın..”

Bu top atışları sonrasında..

Hergele şöyle sürdürüyor, o günkü darbe tahrikçisi yazısını:

“Ey Tayyip Erdoğan...

Gaza gelme... Lüzumsuz delikanlılık gösterilerine girişme... ‘Boynumu giyotine uzatmam’ falan diyerek ortamı daha fazla germe...”

Biliyorum..

Ben buraya alıntılarken.. Siz de okurken..

Sinir katsayın(m)ız artıyor..

Ama sabır..

Sadece hergelenin pişkinliği, soytarılığını bilmeniz için aktarıyorum..

Ve o yazının son satırlarını bire bir iktibas ediyorum..

Hergele, Tayyip Erdoğan’a hitaben yazıyor:

“Hem unutma ki:

27 Mayıs’ta ya da Menderes asıldığında...

Menderes sevgisinin destanının yazıldığı bu topraklarda bir mantar tabancası bile patlamamıştır...”

¥

Görüyorsunuz değil mi, hergelenin ahlaksızlığını..

Utanmazlığını..

15 Temmuz darbesi kısa sürede bastırıldığı için..

Kimin ne yanda durduğu pek anlaşılamadı..

Onlar da.. Aradan sıyrılıp.. “Biz ilk saatten itibaren, darbe karşıtı yayın yaptık” diyorlar..

Biz sizin, cemaziyelevvelinizi biliriz, hergele.. sadece senin değil, patronunun da..

Bırak mavalı..

Hesap vermeye hazırlan..

Yok öyle..

“Patrona vergi cezalarını da FETÖ kesmiş” ifşaatı(!) ile kurtulmak..

Vergi cezalarını FETÖ kesti, doğru..

Ama kesilmesi gereken cezaları kestiler..

Sonrasında ise..

Patronun gitti, FETÖ ile anlaştı..

Hatta FETÖ’nün avukatı Orhan Erdemli ile.. Hasan Günaydın’ı avukat tutacak kadar derin bir anlaşma..

Sonrasında, o vergi cezaları ile ilgili davaların tümü.. Aydın Doğan lehine döndü.

Daha 6 ay önce.

Yargıtay’da Aydın Doğan’ın sanık olduğu vergi kaçağı davasında..

Patron ile FETÖ anlaşmış olduğu için..

17 Aralık’tan sonra da.. Patron ile FETÖ anlaşması yürürlükte olduğu için.

Üç Yargıtay üyesinin “suç var” dediği dosyada.. İki üye “suç yok” dedi.. O iki üye de, FETÖ sanığı çıktı..

Haydi anlat şimdi hergele..

Siz FETÖ mağduru musunuz?

Yoksa, FETÖ işbirlikçisi mi?