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Akit'ten 09:05 mesajı: Onu sevmeye mecbur muyuz?

Atatürk'ün 76. ölüm yıl dönümünde, Yeni Akit'in yayımladığı haber sosyal medyada tartışmaya yol açtı

10 Kasım 2014 14:35

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 76’ncı yıldönümünde tüm yurtta anma törenleri düzenlenirken, saat tam 09:05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ancak saatler 09:05'i gösterdiği anda, Yeni Akit gazetesinin internet sitesinde "Onu sevmeye mecbur muyuz" başlığıyla bir haber yayımlandı.

Haberde, A Haber televizyonunda program yapan ve Atatürk karşıtı fikirleriyle bilinen İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu'nun eski bir bir video röportajına yer verildi. Haberin içeriğinde ise, "Hayatını Kemalizm'in tahrifatlarıyla mücadeleye adayan Usta tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun Mustafa Kemal hakkındaki sözleri bugün tekrar hatırlanırken, sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı" ifadeleri yer aldı.

Gazetenin bu haberinin ardından sosyal medyada tartışma başladı.

İşte Akit'te yayımlanan o manşet:

Sosyal medyada Akit'in haberi için gelen tepkiler:

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