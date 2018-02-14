Akit'in yayın yönetmenini öldürmüştü; müebbet hapsi istendi

Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel’in katil zanlısı damat Cemil Yavuz Karanfil’e müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Karanfil, Demirel’i 29 Mayıs 2017 gecesi İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki evinde bıçaklamıştı. Bacağından ve karnından yaralanan Demirel hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan Demirel’in kızı 31 yaşındaki Esma Karanfil de karın bölgesinden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Bakırköy 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına Karanfil ve taraf avukatları katıldı.

Demirel ailesinin avukatı, cinayet günü 112’nin Karanfil tarafından arandığına dair mahkemeye gelen yazıya değinerek “Bu aramanın suç tamamlanıp netice gerçekleştikten sonra olması dolayısıyla indirim hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir eylem olarak kabulünün de mümkün olmadığı şeklindedir. Dosya tamamlanmıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Karanfil’in avukatı ise “Suçta kullanıldığı iddia edilen bıçakla ilgili olarak piyasada serbestçe alınıp satılan ve yasak nitelikte bıçaklardan olmadığından dair internet satış ilanların suretleri ibraz ediyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı Şevket Hazar, duruşmada mütaalasını sundu.

Mütalaaya göre olay şöyle oldu: Dokuz yıllık evli olan Esma Karanfil ile Cemil Karanfil arasında önceki dönemden süre gelen anlaşmazlıklar zaman zaman mahkemeye taşındı. Boşanma davasında vazgeçen Karanfil çifti birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık aile fertlerini de ortak edecek şekilde devam etti. Olay günü Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için Esma Karanfil’in de ortak ikamet ettiği evlerinde bir araya geldi. Hep birlikte görüştüklerinde yine aralarında tartışma çıktı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmazlık konusunda farklı bilgiler ve iddialarda bulundu. Kadir Demirel ile Cemil Karanfil karşılıklı konuştukları sırada tartışma büyüdü. Cemil Karanfil ani bir kararla belinde bulunan bıçağı alarak odaya döndü. Kadir Demirel’e dört kez, eşi Esma Karanfil’e de bir kez vurdu. Cemil Karanfil Kadir Demirel’in ölümüne, Esma Karanfil’in de ağır yalanmasına sebep oldu. Cemil Karanfil, Esma Karanfil’i de öldürmek amacıyla hareket etti.

Savunma bekleniyor

Savcı, Demirel cinayeti nedeniyle sanığa ‘kasten öldürme’suçundan müebbet, Karafil’e saldırmasından dolayı da ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaaya karşı tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.