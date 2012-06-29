Akit'in nefret söylemine tepki büyüyor

Yeni Akit gazetesine yakın internet haber sitesi habervaktim’in gazeteci Ali Bayramoğlu’na yönelik ırkçılık içeren karalama kampanyası dün gazetenin Ankara Temsilcisi Yener Dönmez’in köşe yazısıyla başka bir boyut kazandı.

“Bayramoğlu’nun Kaseti” başlıklı yazısında Dönmez, Bayramoğlu’nun hakkındaki iddiaları sormak için arayan Yeni Akit muhabirine ve yöneticilerine küfrettiğini öne sürerek Bayramoğlu’nu söz konusu kayıtları yayınlamakla tehdit etti.

Dönmez köşesinde, “Ali Bayramoğlu’nun ne kadar kaliteli/rafine/elit bir insan olduğunu döktürenler bu tezlerinde ısrarlılarsa, Ali Bayramoğlu’nun kasetini yayınlayalım, bir görsünler. Haysiyet yoksunu o laflarını bütün kamuoyu dinlesin internetten ve görelim çok kıymetli Ali abinizin kalitesini...Ne dersiniz yayınlayalım mı” diyerek şantaj yaptı.

Dönmez’in iddialarını sürdürmesi tepkiyle karşılanırken, ırkçı kampanyayı eleştirmemekle suçlanan Gülen cemaatine yakın isimlerden Bayramoğlu’na destek geldi. Taraf gazetesinin haberine göre; Bayramoğlu hakkındaki ırkçı kampanyaya yönelik tepkiler şöyle:

Hüseyin Gülerce: Zaman gazetesi adına konuşabilecek tek kişi Sayın Ekrem Dumanlı’dır. Pazartesi günü Sayın Dumanlı bunu açıktan kınadı. Bu neden görülmüyor? habervaktim.com sitesinin yayınlarını yanlış buluyorum. İnsanların fikirleri düşünceleri eleştirilmelidir. Ali Bayramoğlu’nun ailesinde din alimleri olduğunu biliyorum. Buna rağmen ona yönelik ‘aslı Ermeni’dir’ gibi bir açıklama yapmak basın ahlakıyla da bağdaşmıyor. Kınıyorum. Tabii burada Ermenileri aşağılama da var.

Cemal Uşak (GVY Başkan Yardımcısı): Bayramoğlu’nu aşağı yukarı 20 yıldır tanıyorum. Her ne kadar son zamanlarda camiayla ilgili yazdığı bazı şeyler beni ve arkadaşlarımızı rahatsız etmiş olsa da kendisi hakkında başlatılmış kampanyavari yakışıksız hareketi kesinlikle tasvip etmiyorum ve bunun karşısındayım. Birkaç ay önce Hrant Dink cinayetiyle ilgili yapılan bir programa birlikte katıldığımızda program sonunda ‘Bundan sonra ikimize de ‘kripto Ermeni’ yakıştırması yapanlar olur herhalde’ diye şakalaşmıştık.

Ahmet Abakay (ÇGD Başkanı): Hem Vakit gazetesini hem de onların internet sitesini, çok örneği görülen, insanları karalayıcı, hedef gösterici basın ahlakı dışı tutumları nedeniyle gazete olarak görmüyorum.

Mehmet Metiner (AKP Milletvekili): Bayramoğlu’nun Ermeni olup olmaması hiç kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Türk ya da Ermeni olması neyi değiştirir? Ali Bayramoğlu’nun bel altı vuruşlarla linç edilmeye çalışılmasını kınıyorum.

Ercan İpekçi (TGS Başkanı): İnsanların kökenlerine bakıp buradan ayrımcılık yapmak hem anayasaya hem de evrensel ilkelere temel insan haklarına aykırı. Mesleki açıdan da kişilerin kökenleri ırkı, dili, dini inançları üzerinden ayrımcılık yapmak ve ayrımcılığı teşvik etmek meslek ilkelerine aykırı.