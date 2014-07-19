Akit'in 'Hitler'li bulmacası: Seni arıyoruz!

Akit gazetesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına atfen, bugünkü bulmaca ekinde, İkinci Dünya Savaşı’nda milyonlarca Yahudi’yi öldürerek soykırım yapan Alman lider Adolf Hitler’in fotoğrafını kullanarak, şifresinde “Seni arıyoruz” mesajı verdi.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermeye çalışan Akit gazetesi, Adolf Hitler’in fotoğrafını kullandığı bulmaca ekinde okuyucularından, “Seni arıyoruz” denilen anahtar sözcüğün bulunmasını istedi.

habervaktim.com sitesi de Akit'in bulmaca haberine yer vererek şu ifadeleri kullandı:

Akit’ten Hitler’li Şifre: Seni Arıyoruz

Hak-hukuk, çoluk-çocuk, yaşlı-kadın dinlemeden Gazzeli Müslümanları katletmeye girişen Siyonistlere, Türk medyasında hak ettikleri dille cevap veren yine Akit oldu.

1 haftayı aşkın bir süre bombaladığı Gazze’ye önceki gün de kara harekatı başlatan; şuana kadar 300’e yakın Müslüman’ı katleden; sahilde top oynayan 4 çocuğu gemiden bombalayarak param parça eden; “Filistin’de anaları da öldürelim” tekliflerinde bile bulunabilen Siyonistlere, Hitler’li tepki…

Akit’in bugünkü sayısında yer alan bulmacanın şifre sözcüğü hayli ilgi çekti.

Akit, Hitler fotoğrafına yer verdiği bulmacada şifre sözcük olarak da “SENİ ARIYORUZ”u kullandı.