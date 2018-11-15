Akit'in hedef gösterdiği yayınevine Ayrıntı'dan destek: Fuardayım aşkım!

Akit’tin Kaos GL’nin yayınlarını Tüyap’a taşıyan Notabene Yayınları’nı hedef göstermesinin ardından Ayrıntı ve NotaBene Yayınları’nın sosyal medya diyaloğu dikkat çekti.

Akit’in nefret söylemi içeren haberinin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yayımlayan NotaBene’ye ilk destek Ayrıntı Yayınları’ndan geldi.

Ayrıntı Yayınları sosyal medya hesabından Akit’e, “Fuardayım aşkım! Baskı ve provokasyon çağrıştıran bu çabalar, daha fazla direnç üretecektir. Ayrıntı Yayınları olarak her alandaki muhalif tutumunu sürdürmeye devam eden NotaBene Yayınları'nın yanındayız” diyerek tepki gösterdi.

Bu paylaşımın altına NotaBene, Onur Yürüyüşleri’nin sloganı “Nerdesin Aşkım”ı hatırlattı ve gökkuşağı emojisi koydu.

Bir destek de Elpis ve Otonom’dan

Elpis ve Otonom yayınları da NotaBene ve Kaos GL’ye destek mesajlarını paylaştı.

Sosyal medya hesaplarında Otonom, “Velev ki fuardayiz! Dayanışmayla!!!” derken, Elpis, “Muhalif olan her şey için daraltma ve kapatma çabalarının devam ettiği günümüzde akİT’in Kaos GL ve Notabene yayınlarına yapmış olduğu bu saygısızlığı kabul etmiyoruz. AkİT’in homofobik sapkınlığını ve sapıklığını gün yüzüne çıkartan yazılarına cevap olarak ‘Alanlar, fuarlar, kitaplar bizim, sapıklık, sapkınlık, taciz sizin’ diyoruz” cümlelerini paylaştı.